Nikita za RTL.hr o Darku i svojim suparnicama: 'On se plaši moje čiste ljubavi, a Brankica manipulira'

Nikita je za RTL.hr komentirala svoj odnos s Darkom koji je komentirao da je napadna i nije mu se svidjelo što mu je pružila ruku da je poljubi. Također se osvrnula na druge kandidatkinje - Anamariju, Brankicu i Gabrijelu.

Dance ikona 90-ih smatra da nije napadna nego je samo Darko to tako doživio zbog svog karaktera. "Nije opušten, nije navikao na slobodnije, otvorenije ljude. Ja sam takva. Nije to ništa negativno, to je pozitivno s moje strane. On je nažalost takav pa se nismo poklopili", rekla je Nikita.

"Nisam se ni ja ugodno osjećala s njim jer mu treba pomoć da se oslobodi. Primijetila sam i da je robotiziran, umno je programiran. Pomogla bi mu seksualna energija. Nedostaje mu žena koja će ga obožavati od pete do glave", dodala je.