Nisu izgubile vjeru u ljubav! Vraćaju se i traže onog pravog među farmerima 17. sezone 'Ljubav je na selu'

Brankica se zatim u show prijavila i u prošloj, 16. sezoni, i to kod farmera Mije Bošnjaka, osebujnog bajkera i ljubitelja cvijeća. Iskrice među njima frcale su od samog početka, a pusice su padale čak i pred ostalim kandidatkinjama, koje nisu skrivale svoju ljubomoru. No Mijo i Brankica imali su turbulentno romantično putovanje nakon što ga je ona prozvala za laži.

Ističe kako od budućeg partnera očekuje da je smiren, zabavan, pozitivan, simpatičan, da je njezinih godina te da drži do sebe i svog izgleda.

"Javlja mi se i puno mlađih muškaraca, što me uopće ne zanima. Zato sam još uvijek sama. Meni je u ovim godinama bitan i fizički izgled, ali i karakter. Više nemam vremena da pogriješim. Muškarac me mora na prvu barem nečime privući. A onda, ako krenemo u neku priču, onda mi i karakter mora sjesti. I ako to funkcionira, onda je to – to!", rekla je Brankica.