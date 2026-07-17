Nitko nije ostao ravnodušan na fotografiju Danke iz 'Ljubav je na selu': U bikiniju pokazala isklesanu figuru

Fitness trenerica i bivša natjecateljica popularnog RTL-ovog showa 'Ljubav je na selu', Danka Matusijević, iskoristila je vrući srpanjski dan za opuštanje na bazenu

icon-close

Danka iz 'Ljubav je na selu' svojim je pratiteljima na Instagramu podijelila djelić ljetne atmosfere, a fotografija koja odiše samopouzdanjem i bezbrižnošću brzo je privukla pažnju. Objava je savršen podsjetnik na njenu nepokolebljivu predanost zdravom životu, čak i u trenucima odmora, te pokazuje da je njena disciplina vidljiva i daleko od svjetla reflektora.

Ljetni odmor

Na fotografiji, Danka pozira u atraktivnom bikiniju i ležernoj bijeloj košulji, pokazujući zavidnu figuru koja je očit rezultat dugogodišnje predanosti vježbanju.

icon-food-cookie Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga. Omogući