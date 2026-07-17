Nitko nije ostao ravnodušan na fotografiju Danke iz 'Ljubav je na selu': U bikiniju pokazala isklesanu figuru

Danka iz 'Ljubav je na selu' svojim je pratiteljima na Instagramu podijelila djelić ljetne atmosfere, a fotografija koja odiše samopouzdanjem i bezbrižnošću brzo je privukla pažnju. Objava je savršen podsjetnik na njenu nepokolebljivu predanost zdravom životu, čak i u trenucima odmora, te pokazuje da je njena disciplina vidljiva i daleko od svjetla reflektora.
Ljetni odmor
Na fotografiji, Danka pozira u atraktivnom bikiniju i ležernoj bijeloj košulji, pokazujući zavidnu figuru koja je očit rezultat dugogodišnje predanosti vježbanju.
Danka, 45-godišnja trenerica iz Bijeljine s 15 godina profesionalnog iskustva, široj javnosti postala je poznata prošle godine zahvaljujući sudjelovanju u showu 'Ljubav je na selu'. To iskustvo, kako je sama otkrila u veljači ove godine, donijelo joj je nova poznanstva i pomoglo joj da jasnije definira što želi u životu.