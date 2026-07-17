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Ljubav je na selu

Nitko nije ostao ravnodušan na fotografiju Danke iz 'Ljubav je na selu': U bikiniju pokazala isklesanu figuru

Fitness trenerica i bivša natjecateljica popularnog RTL-ovog showa 'Ljubav je na selu', Danka Matusijević, iskoristila je vrući srpanjski dan za opuštanje na bazenu

RTL.hr
17.07.2026 22:00

Danka iz 'Ljubav je na selu' svojim je pratiteljima na Instagramu podijelila djelić ljetne atmosfere, a fotografija koja odiše samopouzdanjem i bezbrižnošću brzo je privukla pažnju. Objava je savršen podsjetnik na njenu nepokolebljivu predanost zdravom životu, čak i u trenucima odmora, te pokazuje da je njena disciplina vidljiva i daleko od svjetla reflektora.

Ljetni odmor

Na fotografiji, Danka pozira u atraktivnom bikiniju i ležernoj bijeloj košulji, pokazujući zavidnu figuru koja je očit rezultat dugogodišnje predanosti vježbanju.

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga.

Danka, 45-godišnja trenerica iz Bijeljine s 15 godina profesionalnog iskustva, široj javnosti postala je poznata prošle godine zahvaljujući sudjelovanju u showu 'Ljubav je na selu'. To iskustvo, kako je sama otkrila u veljači ove godine, donijelo joj je nova poznanstva i pomoglo joj da jasnije definira što želi u životu.

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