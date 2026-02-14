Njihova priča dirnula je cijelu Hrvatsku! Ovo je ljubavna priča Ksenije i Josip Đ. iz 'Ljubav je na selu'

Njihova priča rasla je tiho i s jasnim emocijama koje se nisu mogle sakriti. Ksenija i Josip Đ. u 18. sezoni showa 'Ljubav je na selu' pokazali su kako se povezanost može dogoditi prirodno i neočekivano

Od prvih pogleda i zajedničkih trenutaka na farmi do iskrenih razgovora i osmijeha koji su govorili više od riječi, Ksenija i Josip Đ. su gledateljima priredili niz scena koje su obilježile 18. sezonu 'Ljubav je na selu'. U nastavku se prisjećamo najljepših trenutaka Ksenije i Josipa Đ.

Prvi spoj

Nakon spoja na slijepo, Josip Đ. i Ksenija otišli su pravi spoj. Oboje su gotovo istovremeno priznali kako osjećaju nevjerojatnu povezanost. "Imao sam osjećaj da nju znam već od prije", rekao je Josip, a Ksenija se nadovezala: "Moram priznati da imam osjećaj kao da se znamo jako dugo. Jednostavno, klikneš s nekim ljudima." Otkrili su da dijele sličan "blesavi humor", stil života i brojne zajedničke teme, od životnih situacija do adrenalinskih sportova. Kao potvrda te neočekivane energije, Josip je napravio hrabar korak i uhvatio Kseniju za ruku. "Vjerojatno je htio osjetiti nekakav kontakt, energiju. Iz ljudskog dodira može se puno iščitati", protumačila je Ksenija njegov potez. Sam Josip je kasnije potvrdio: "Zato smo se primili za ruku, jer je bilo onog klika i bila je simpatična."

Ksenija pružila Josipu Đ. masažu života

Nakon napornog dana, uslijedio je vrhunac dana – masaža. Ksenija, koja se prihvatila odgovornog zadatka masaže cijelog tijela, pokazala je da barata vještinama koje su farmeru bile prijeko potrebne. Atmosfera u sobi postala je intimnija i mirnija. Josip je priznao da masaža nije bila samo obično maženje, već pravi tretman u kojem je osjetio svaki pokret. "Sve kad radi, to sve osjetim da radi, ne da me mazi onako nježno. Masaža kao masaža bila je odlično definirana," opisao je svoje iskustvo, vidno impresioniran Ksenijinim angažmanom.

Ksenija Josipu oblikovala srce u živici

Ksenija, koja nije skrivala svoje simpatije prema Josipu Đ., odlučila je iskoristiti trenutak za kreativno izražavanje osjećaja. Upustila se u "umjetničke izazove" sa živicom, pokušavajući oblikovati srce kao jasan znak svoje naklonosti.

Josip Đ. otvoreno priznao: 'Poludio sam za tobom'

Kemija između Josipa Đ. i Ksenije svima je bila sasvim očita. Ksenija je u jednom trenutku poželjela čuti i jasnu potvrdu onoga što osjeća, pa je od Josipa tražila malo otvorenosti. "Poludio sam za tobom", priznao joj je Josip, čime je Kseniji dao upravo ono što je htjela čuti. Kasnije je otkrila da je namjerno pokušala izvući reakciju od njega – i uspjela je.

Josip odabrao Kseniju za romantično putovanje

Nakon dugog promišljanja, Josip je izgovorio ime djevojke koju će povesti na romantično putovanje. "Moja odluka je... bila Ksenija", objavio je, a Ksenijino lice u tom je trenutku otkrilo mješavinu šoka i neizmjerne sreće. "Iskreno, nadala sam se tome", priznala je kasnije, dok je Josip potvrdio da ju je uspio iznenaditi. "Šokirala se", dodao je s osmijehom. Nakon odluke su se zagrlili, a pao je i poljubac.

Uživanje u jacuzziju

Josip je Kseniji priredio večer za pamćenje, pretvorivši njihov zajednički prostor u oazu romantike. "Josip je napravio, znači pravu romantiku: jacuzzi, svjećice, lampice, voće, šampanjac, znači stvarno romantično", s oduševljenjem je ispričala Ksenija. U takvom ambijentu, prepunom topline i pažnje, par nije skrivao međusobnu privlačnost. Poljupci su se nizali, a kemija među njima bila je gotovo opipljiva.

Josip Đ. i Ksenija i službeno postali par

Tijekom romantične večere, Josip Đ. se pripremao postaviti veliko pitanje i pitati Kseniju za vezu, ali nije bio siguran rade li još to ljudi. Ksenija je odlučila preuzeti inicijativu i potaknuti Josipa na korak koji su oboje priželjkivali. "Pošto smo tako nekako i u tom staromodnom autu došli i sve, pitaj me hoću li ti biti cura?", rekla mu je kroz smijeh. Kada ju je Josip uz osmijeh pitao želi li mu biti cura, ona je bez oklijevanja prihvatila i odgovorila na pitanje koje je visjelo u zraku: "Hoću, Josipe, bit ću ti cura."

Josip Đ. poklonio Kseniji ključ od svoje kuće

Farmer Josip Đ. je Kseniju pitao da mu bude cura na što je ona rado pristala. Kada je pred nju stavio malenu kutijicu, Ksenija je osjetila novi val uzbuđenja i nervoze. "Kseniji su se počele tresti ruke", primijetio je Josip, dok je ona priznala: "Srce će me izdati. Koljena, ruke, cijelo tijelo." S drhtavim rukama otvorila je poklon, a ono što je ugledala unutra potpuno ju je šokiralo. "Čekaj, je li ovo ono što ja mislim?", upitala je, a Josip je s puno ljubavi potvrdio njezine sumnje. "Odmah je znala da ja ozbiljno mislim s njom. To ti je ključ od moje kuće", rekao je, dodavši: "Kad god dođeš, dobrodošla si."

Ksenija seli kod Josipa

Za RTL.hr Ksenija je otkrila detalje selidbe i detalje novog početka. "Selim se u Baranju kod Josipa i živjet ćemo u njegovoj kući. Kupujemo sad stvari kuću i dosta razgovaramo s djecom, pripremamo se. Selimo se na ljeto. Bitno nam je da sredimo sve sobe za djecu, ali sve ćemo riješiti. Jako sam sretna i uzbuđena, odmah sam znala da je to to. Sad, prije selidbe, se viđamo svaki vikend i onda sad dolazi upoznati mog brata", rekla je uzbuđena Ksenija. Propuštenu sezonu showa 'Ljubav je na selu' pogledajte na platformi Voyo.

