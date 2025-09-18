Novi farmer Bernard iz 'Ljubav na selu' iskreno otkrio: 'Ja sam peterostruki tata. Nisam baš zgodan, ali sam plodan'

Jedan od farmera nove sezone 'Ljubav je na selu' je Bernard. Bernard ima 51 godinu, a nakon tri neuspješna braka, spreman je ipak na novi.

Bernard ima petero djece, dva sina i tri kćeri. "Je l' to zna pohvalu? Ja sam peterostruki tata. Nisam baš zgodan, ali sam plodan", poručio je Barnard.