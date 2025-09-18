Novi farmer Bernard iz 'Ljubav na selu' iskreno otkrio: 'Ja sam peterostruki tata. Nisam baš zgodan, ali sam plodan'

Jedan od farmera nove sezone 'Ljubav je na selu' je Bernard. Bernard ima 51 godinu, a nakon tri neuspješna braka, spreman je ipak na novi.
Bernard ima petero djece, dva sina i tri kćeri. "Je l' to zna pohvalu? Ja sam peterostruki tata. Nisam baš zgodan, ali sam plodan", poručio je Barnard.
Do sada je tri puta bio u braku. "Ne znam zašto ti brakovi nisu uspjeli. Mislim da je bilo obostrano, došlo je do zasićenja i nesuglasica pa smo odlučili svatko na svoju stranu da bude mir", objasnio je farmer. "Ako bismo bili koliko toliko slični i ako bi željeli iste stvari u životu, bio bih spreman na još jedan brak", dodao je.
Propuštene epizode 'Ljubav je na selu' gledajte na platformi Voyo!