Ljubav je na selu

Novi farmer Bernard iz 'Ljubav na selu' iskreno otkrio: 'Ja sam peterostruki tata. Nisam baš zgodan, ali sam plodan'

Bernard ima 51 godinu, ima tri neuspješna braka i petero djece

RTL.hr
18.09.2025 10:00

Jedan od farmera nove sezone 'Ljubav je na selu' je Bernard. Bernard ima 51 godinu, a nakon tri neuspješna braka, spreman je ipak na novi.

Bernard ima petero djece, dva sina i tri kćeri. "Je l' to zna pohvalu? Ja sam peterostruki tata. Nisam baš zgodan, ali sam plodan", poručio je Barnard.

Bernard, Ljubav je na selu
Bernard, Ljubav je na selu FOTO: RTL

Do sada je tri puta bio u braku. "Ne znam zašto ti brakovi nisu uspjeli. Mislim da je bilo obostrano, došlo je do zasićenja i nesuglasica pa smo odlučili svatko na svoju stranu da bude mir", objasnio je farmer. "Ako bismo bili koliko toliko slični i ako bi željeli iste stvari u životu, bio bih spreman na još jedan brak", dodao je.

Bernard Ljubav je na selu
Ljubav je na selu

Farmer Ivo iz 'Ljubav je na selu' čestitao Anamariji na vjenčanju: 'Čestitam prijateljice!' Ona mu uzvratila na poseban način

