Novi farmer Dalibor iz 'Ljubav je na selu' iskreno otkrio: 'Zadnji put sam ljubio prije šest godina, fali mi ljubav'

Dalibor (55) dolazi iz Poličnika kraj Zadra, a svoju će priliku za ljubav potražiti u showu 'Ljubav je na selu'. Kaže da će kandidatkinje pokušati osvojiti pažljivim i romantičnim gestama – od šetnji uz more u zalazak sunca do ukusnih jela koja će im pripremati s puno pažnje i ljubavi.

"Romantičan sam tip. Ona prava može svašta očekivati od mene. Može očekivati romantične šetnje, zagrljaje, večerice, poljupce. Puno mi fali ljubav i topli zagrljaj. Zadnji put sam ljubio prije pet, šest godina", poručio je Dalibor.