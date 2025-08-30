Emisije
Ljubav je na selu

Novi farmer Dalibor iz 'Ljubav je na selu' iskreno otkrio: 'Zadnji put sam ljubio prije šest godina, fali mi ljubav'

Dalibor (55) dolazi iz Poličnika kraj Zadra, a svoju će priliku za ljubav potražiti u showu 'Ljubav je na selu'

RTL.hr
30.08.2025 12:00

Dalibor (55) dolazi iz Poličnika kraj Zadra, a svoju će priliku za ljubav potražiti u showu 'Ljubav je na selu'. Kaže da će kandidatkinje pokušati osvojiti pažljivim i romantičnim gestama – od šetnji uz more u zalazak sunca do ukusnih jela koja će im pripremati s puno pažnje i ljubavi.

"Romantičan sam tip. Ona prava može svašta očekivati od mene. Može očekivati romantične šetnje, zagrljaje, večerice, poljupce. Puno mi fali ljubav i topli zagrljaj. Zadnji put sam ljubio prije pet, šest godina", poručio je Dalibor.

Dalibor Bogović, Ljubav je na selu
Dalibor Bogović, Ljubav je na selu FOTO: RTL

Važno mu je da njegova buduća partnerica bude iskrena i poštena, ali i desetak godina mlađa, a u vezi ne bi tolerirao nepovjerenje i laži. "Ona prava od mene može očekivati ono najbolje. Spreman sam dati sve", poručuje Dalibor.

Propuštene epizode 'Ljubav je na selu' gledajte na platformi Voyo! Novu sezonu pogledajte uskoro na RTL-u.

Ljubav je na selu

Farmer Željko iz 'Ljubav je na selu' otkrio što mu najviše nedostaje: 'Ostao sam sam, htio bih ispuniti tu svoju samoću'

