Ljubav je na selu

Novi farmer Josip u 'Ljubav je na selu' traži ženu svog života: 'Veliki sam emotivac'

Josip Ercegović (43) iz Bilica kraj Šibenika novi je farmer u 'Ljubavi na selu', a u ovoj sezoni traži ženu svog života

RTL.hr
21.08.2025 12:00

Josip Ercegović (43) iz Bilica kraj Šibenika novi je farmer u 'Ljubav je na selu', a u ovoj sezoni traži ženu svog života. Profesionalni ronilac i vlasnik obrta za podvodne radove, Josip priznaje da je veliki emotivac.

Djevojke koje osvoje njegovo srce mogu očekivati romantične trenutke, večere uz more, šetnje i, naravno, uživanje u dobroj hrani i čaši vina. Josip, koji je slab na žene s lijepim očima, dodaje: "Oči su ogledalo duše, odmah se po očima zna jesi li dobar ili loš te jesi li iskren." Za njega, lijep par očiju je nezaobilazan faktor u privlačnosti.

Josip, Ljubav je na selu
Josip, Ljubav je na selu FOTO: RTL

Iza Josipa je 13-godišnji brak iz kojeg ima dvoje djece, a nakon rastave nije imao ozbiljnih veza. Sada, smatra kako je stiglo vrijeme da upozna novu djevojku kojoj bi pružio sve i s kojom bi se skrasio. Kad je o njegovoj budućoj odabranici riječ, trebala bi biti nekonvencionalna, vrckava i vesela osoba s kojom mu neće biti dosadno, otvorenog uma i spremna na kompromis. Kad je o fizičkom izgledu riječ, privlače ga niže, tamnopute i crnokose žene.

Novu sezonu 'Ljubav je na selu' ne propustite ove jeseni na RTL-u!

