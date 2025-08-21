Novi farmer Josip u 'Ljubav je na selu' traži ženu svog života: 'Veliki sam emotivac'

Josip Ercegović (43) iz Bilica kraj Šibenika novi je farmer u 'Ljubav je na selu', a u ovoj sezoni traži ženu svog života. Profesionalni ronilac i vlasnik obrta za podvodne radove, Josip priznaje da je veliki emotivac.

Djevojke koje osvoje njegovo srce mogu očekivati romantične trenutke, večere uz more, šetnje i, naravno, uživanje u dobroj hrani i čaši vina. Josip, koji je slab na žene s lijepim očima, dodaje: "Oči su ogledalo duše, odmah se po očima zna jesi li dobar ili loš te jesi li iskren." Za njega, lijep par očiju je nezaobilazan faktor u privlačnosti.