Ljubav je na selu

Novi farmer Toma unatoč lošim iskustvima i dalje vjeruje u ljubav: 'Moramo se dignuti s poda, skinuti prašinu i nastaviti dalje'

Toma Britvić, 25-godišnjak iz Kaštel Kambelovca, novi je farmer u popularnoj emisiji 'Ljubav je na selu', a u novoj sezoni pokušat će pronaći onu pravu

RTL.hr
23.09.2025 09:00

Iako se na prvi pogled čini pozitivnom i odlučnom osobom, Toma iza sebe ima nekoliko tužnih ljubavnih iskustava koja ga i dalje prate. "Stvarno ne volim razmišljati o tome. Bilo je traumatično, kad misliš da imaš cijeli život isplaniran s nekim, i onda se jednog dana probudiš i više nema ni poruke", iskreno je priznao Toma.

Unatoč razočaranjima, Toma vjeruje da još uvijek ima mjesta za novu ljubav. "Nemoguće je odustati, i dalje vjerujem u ljubav. Moramo se dignuti s poda, skinuti prašinu i nastaviti dalje", poručio je s optimizmom.

Toma, Ljubav je na selu
Toma, Ljubav je na selu FOTO: RTL

Kada je riječ o njegovoj potpunoj sreći, Toma ima realističan pogled na život. "Ne postoji potpuna sreća jer ljudska narav to ne dopušta. Ja sam realist", zaključio je Toma.

Propuštene epizode 'Ljubav je na selu' gledajte na platformi Voyo!

Ljubav je na selu

Darko iz 'Ljubav je na selu' konačno pronašao srodnu dušu: Navikao je na samoću, a sada uživa u ljubavi

