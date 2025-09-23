Novi farmer Toma unatoč lošim iskustvima i dalje vjeruje u ljubav: 'Moramo se dignuti s poda, skinuti prašinu i nastaviti dalje'

Iako se na prvi pogled čini pozitivnom i odlučnom osobom, Toma iza sebe ima nekoliko tužnih ljubavnih iskustava koja ga i dalje prate. "Stvarno ne volim razmišljati o tome. Bilo je traumatično, kad misliš da imaš cijeli život isplaniran s nekim, i onda se jednog dana probudiš i više nema ni poruke", iskreno je priznao Toma.

Unatoč razočaranjima, Toma vjeruje da još uvijek ima mjesta za novu ljubav. "Nemoguće je odustati, i dalje vjerujem u ljubav. Moramo se dignuti s poda, skinuti prašinu i nastaviti dalje", poručio je s optimizmom.