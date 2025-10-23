Novi farmer Tomislav za RTL.hr otkriva: 'Ne volim komplicirane žene'

Sada Tomislav za RTL.hr otkriva svoju viziju ljubavi, idealnu partnericu i što mu je najvažnije u vezi.
Tomislav se smatra romantičnom dušom, pa tako ne skriva svoje želje o tome kako bi izgledala prava ljubav: "Jako sam romantičan. Volim prirodu, noć, zvijezde, a kad se zaljubim, skinuo bih zvijezde s neba", priznaje Tomislav. Iako očekuje mnogo, jasno ističe da mu je najvažnija iskrenost i jednostavnost: "Volio bih da moja buduća partnerica bude simpatična, dobra, pametna, spontana, jednostavna žena. Ne volim komplicirane žene koje ne razumijem."
Za njega, vjernost je ključ. Tomislav ne bi mogao oprostiti prevaru i jasno iznosi svoje stavove: "Ne bih nikada mogao oprostiti prevaru. Ako sam ja vjeran, očekujem da i ona bude vjerna kao doberman." No, unatoč tome, njegov pogled na ljubav nije rigidno postavljen – smatra da ljubomora, u malim dozama, može biti začin svake veze: "Na početku je to slatko, ali ne bih volio da stalno bude ljubomorna, možda samo malo, da to bude kao neki začin u vezi."
Kada je riječ o budućnosti, Tomislav je spreman na kompromis. "Prihvatio bih partnericu koja već ima dijete, zašto ne. Ne bi mi to smetalo", kaže i dodaje da je spreman na prilagodbu: "Kada se partnerica ne bi htjela preseliti kod mene na selo, našli bismo neki kompromis, sve se može dogovoriti. Možda bih ja i na život u gradu pristao, ali selo je za mene ipak selo."
Za Tomislava, ljubav je jednostavna, ali duboka: "Ljubav je za mene uvijek lijepa. Za mene to znači da prihvaćamo jedan drugome i vrline i mane. Ljubav za mene znači da nema uvjeta i da se nikada ne gasi."
