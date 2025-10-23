Emisije
Ljubav je na selu

Novi farmer Tomislav za RTL.hr otkriva: 'Ne volim komplicirane žene'

Svestrani 35-godišnji Tomislav Bićanić iz Hrvatskog Leskovca, jedan je od novih farmera u 18. sezoni 'Ljubav je na selu'

RTL.hr
23.10.2025 17:00

Sada Tomislav za RTL.hr otkriva svoju viziju ljubavi, idealnu partnericu i što mu je najvažnije u vezi.

Tomislav se smatra romantičnom dušom, pa tako ne skriva svoje želje o tome kako bi izgledala prava ljubav: "Jako sam romantičan. Volim prirodu, noć, zvijezde, a kad se zaljubim, skinuo bih zvijezde s neba", priznaje Tomislav. Iako očekuje mnogo, jasno ističe da mu je najvažnija iskrenost i jednostavnost: "Volio bih da moja buduća partnerica bude simpatična, dobra, pametna, spontana, jednostavna žena. Ne volim komplicirane žene koje ne razumijem."

Tomislav Bićanić
Tomislav Bićanić FOTO: RTL

Za njega, vjernost je ključ. Tomislav ne bi mogao oprostiti prevaru i jasno iznosi svoje stavove: "Ne bih nikada mogao oprostiti prevaru. Ako sam ja vjeran, očekujem da i ona bude vjerna kao doberman." No, unatoč tome, njegov pogled na ljubav nije rigidno postavljen – smatra da ljubomora, u malim dozama, može biti začin svake veze: "Na početku je to slatko, ali ne bih volio da stalno bude ljubomorna, možda samo malo, da to bude kao neki začin u vezi."

Kada je riječ o budućnosti, Tomislav je spreman na kompromis. "Prihvatio bih partnericu koja već ima dijete, zašto ne. Ne bi mi to smetalo", kaže i dodaje da je spreman na prilagodbu: "Kada se partnerica ne bi htjela preseliti kod mene na selo, našli bismo neki kompromis, sve se može dogovoriti. Možda bih ja i na život u gradu pristao, ali selo je za mene ipak selo."

Tomislav Bičanić, Ljubav je na selu
Tomislav Bičanić, Ljubav je na selu FOTO: RTL

Za Tomislava, ljubav je jednostavna, ali duboka: "Ljubav je za mene uvijek lijepa. Za mene to znači da prihvaćamo jedan drugome i vrline i mane. Ljubav za mene znači da nema uvjeta i da se nikada ne gasi."

Nova sezona 'Ljubav je na selu' počinje uskoro, samo na RTL-u i platformi Voyo!

