Obiteljska sreća! Sara i Mihael iz 'Ljubav je na selu' proslavili poseban dan

Sara i Mihael iz 'Ljubav je na selu' danas žive sretnim obiteljskim životom, a nedavno su proslavili i poseban dan. Naime, njihov sin Borna imao je Prvu pričest. Sara je tim povodom podijelile prekrasne obiteljske fotografije.

Podsjetimo, njihov put započeo je u šestoj sezoni emisije, emitiranoj 2016. godine. Farmer iz Slavonije, Mihael Sklizović, isprva je Saru poslao kući, odlučivši se za drugu djevojku. Međutim, ubrzo je shvatio da je napravio pogrešku. Sudbina ih je ponovno spojila u finalnoj epizodi, snimanoj na otoku Braču. Tamo je Mihael, uz pomoć voditeljice Marijane Batinić, priredio iznenađenje koje je dirnulo gledatelje. Na stijenama uz more odabrao je prsten i zaprosio Saru, ispravivši tako svoju prvotnu odluku i započevši njihovu zajedničku priču.