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Ljubav je na selu

Obiteljska sreća! Sara i Mihael iz 'Ljubav je na selu' proslavili poseban dan

Među brojnim parovima koji su svoju sreću potražili u popularnoj RTL-ovoj emisiji 'Ljubav je na selu', priča Sare i Mihaela jedna je od onih koje se i danas pamte. Iako njihov početak nije bio nimalo tipičan, ovaj slavonski par dokaz je da prava ljubav uvijek pronađe put

RTL.hr
11.06.2026 14:00

Sara i Mihael iz 'Ljubav je na selu' danas žive sretnim obiteljskim životom, a nedavno su proslavili i poseban dan. Naime, njihov sin Borna imao je Prvu pričest. Sara je tim povodom podijelile prekrasne obiteljske fotografije.

Sara i Mihael, Ljubav je na selu
Sara i Mihael, Ljubav je na selu FOTO: Instagram

Podsjetimo, njihov put započeo je u šestoj sezoni emisije, emitiranoj 2016. godine. Farmer iz Slavonije, Mihael Sklizović, isprva je Saru poslao kući, odlučivši se za drugu djevojku. Međutim, ubrzo je shvatio da je napravio pogrešku. Sudbina ih je ponovno spojila u finalnoj epizodi, snimanoj na otoku Braču. Tamo je Mihael, uz pomoć voditeljice Marijane Batinić, priredio iznenađenje koje je dirnulo gledatelje. Na stijenama uz more odabrao je prsten i zaprosio Saru, ispravivši tako svoju prvotnu odluku i započevši njihovu zajedničku priču.

Sara i Mihael, Ljubav je na selu
Sara i Mihael, Ljubav je na selu FOTO: Instagram

Danas, gotovo desetljeće kasnije, Sara i Mihael žive skladnim obiteljskim životom u Miholjačkom Poreču. Svoju su vezu nedugo nakon završetka emisije okrunili brakom i postali roditelji. Njihova obitelj broji dva člana više – starijeg sina Bornu, koji je na svijet stigao iste godine kad su se i upoznali, te mlađeg Jonu, rođenog 2021. godine.

sara i mihael ljubav je na selu
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