Od Češke do Kanade! Ovogodišnje dame iz 'Ljubav je na selu' dokaz su da srce ne poznaje granice: 'Bilo je izgubljenih u prijevodu!'

Od ponedjeljka, 3. studenoga na RTL-u kreće nova, 18. sezona 'Ljubav je na selu'. Prijave za emisiju koja slavi ljubav i povezuje parove opet su stigle iz svih kuteva Hrvatske, ali i iz inozemstva

Početak nove sezone 'Ljubav je na selu' uvijek znači samo jedno – dodjelu novih pisama. Upravo će njih u svojoj poznatoj škrinjici farmerima donijeti voditeljica Anita Martinović. Oni najsretniji, s najviše dobivenih ljubavnih poruka, dobit će priliku upoznati dame koje su im pisale. Ovogodišnje kandidatkinje su pravo osvježenje! Ima tu svega – od nježnih romantičarki, pravih žena zmajeva koje znaju što hoće do informatičarki i intelektualki te osebujnih dama s istančanim ukusom za stil i modu. Svaka donosi svoju priču, energiju i pogled na ljubav, a to čini sezonu izuzetno zanimljivom. Kad se sve to spoji s našim farmerima, mislim da gledatelje čeka prava emotivna poslastica", ističe Anita, koja je dio vremena provela na farmama i sve doživjela iz prve ruke.

Ljubav je na selu - Anita Martinović FOTO: RTL

No ove je sezone, kaže, posebno zanimljiv broj kandidatkinja koje dolaze iz inozemstva, od Slovenije, Srbije, Češke, Bugarske, Njemačke, Bosne i Hercegovine, pa čak i – Kanade! Kako se ono kaže – srce ne poznaje granice! Dame iz inozemstva dolaze s puno entuzijazma i otvorenog uma. Neke su možda naviknule na malo urbaniji život, ali kad osjete što je to život na selu - mnoge požele tu i ostati. Nije ni tajna da mnoge naše ljude koji žive po bijelom svijetu srce uvijek vuče natrag u domovinu - još ako se to spoji sa ljubavnom pričom, pa kud ćeš bolje!" poručuje.

Ljubav je na selu - Anita Martinović FOTO: RTL

Neke od njih čak i ne govore hrvatski, no želja za novim poznanstvom i potencijalnom novom ljubavnom pričom te ljubav prema Lijepoj Našoj bili su jači od svega pa ih ništa nije spriječilo da stignu pred kamere RTL-ova showa.

Kad prorade emocije, ruše se sve barijere, pa i one jezične! Ali neću lagati, bilo je onih izgubljenih u prijevodu! Bude tu baš nekih simpatičnih pogrešaka u izgovoru i značenju. A tek kad vidimo naše momke kako se meškolje dok se pokušavaju sporazumjeti s damama, smiješno je i slatko istovremeno, no važan je trud, a upravo ti trenuci donose najviše smijeha i povezanosti. Farmeri su reagirali otvoreno, s puno razumijevanja i znatiželje. Kad se pogledi sretnu, riječi ionako postanu manje važne", razdragano poručuje Anita.

Ljubav je na selu - Anita Martinović FOTO: RTL