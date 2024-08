Od Frankfurta do Jablanice! Dame iz cijele Europe stižu u 'Ljubav je na selu': 'Nema tu puno razmišljanja kad te strefi Amorova strelica!'

Od velikih europskih metropola poput Frankfurta, Stuttgarta i Malmoa, do Jablanice, Novog Sada i Sarajeva, osebujne kandidatkinje koje su farmerima poslale ljubavno pismo spremne su upoznati ih.

Među kandidatkinjama ima pravih dama, a ima i onih malo opuštenijih koje se možda lakše uspiju uklopiti u seosku sredinu. Sve u svemu, primijetila sam da ovaj put nije bilo puno izvoljevanja kad su u pitanju seoski poslovi. Na kraju krajeva, sve one znaju što ih očekuje ako ih ljubav i život odvedu na neko seosko imanje, pa je samo na kraju pitanje hoće li se upaliti ta ljubavna iskra koja je presudna, no to ću morati ostaviti našim gledateljima da poprate kad krene sezona!"

A kad je riječ o damama iz inozemstva, kaže Anita, sve su itekako spremne iz temelja promijeniti svoj život ako se pokaže da je njihov farmer onaj pravi!