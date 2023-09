Odabrane zlatne djevojke, a dame su odlučnije nego ikad: 'Kako ga voliš kad ga nisi ni vidjela?'

''Ja ne jurim nikoga, mene stalno jure muškarci. Ja sam poduzetnica, imam puno biznisa. Možete me zvati Eva. Dolazim iz svijeta. Kad me Stjepan vidi, zastat će mu srce jer ja sam fenomenalna žena'', predstavila se Mileva (70) iz Splita.

''Spremna sam dati šansu Branku, zato sam tu. Od početka je direktan i otvoren, i ja ću onda morati biti takva'', poručila je Smilja.

''Ja sam frizerka po struci... OK, nisam to nikad radila zvanično, ali kad sam vidjela Miju s onom frizurom, mislim da mu treba pomoć, eto, pa sam ja tu došla da pomognem. On je miran, ja divlja, može biti svašta!'' rekla je Ksenija iz Osijeka.