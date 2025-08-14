Emisije
Ljubav je na selu

Okupio se veseli trio iz 'Ljubav je na selu': Ovako je Ilija dočekao Ružu i Mariju u svom domu

Ruža i Marija posjetile su Iliju prije odlaska na ljetovanje na Jadranu

RTL.hr
14.08.2025 12:00

Marija iz 'Ljubav je na selu' otkrila je da su ona i Ruža na putu do mora svratile u posjet Iliji kod kojeg su u 17. showa bile na imanju. "Ilija nas je lijepo ugostio i spremio nam pitu", ispričala je. 

Ruža, Ilija i Marija, Ljubav je na selu
Ruža, Ilija i Marija, Ljubav je na selu FOTO: Privatni album

Otkrila je i da nakon kratkog druženja kod Ilije ona i Ruža idu na odmor u Rogoznicu. 

Ruža, Ilija i Marija, Ljubav je na selu
Ruža, Ilija i Marija, Ljubav je na selu FOTO: Privatni album

Inače, Marija se s Ružom sprijateljila zahvaljujući 'Ljubav je na selu', a nedavno ju je posjetila i u Švedskoj. 

Podsjetimo, Ilija je u showu odabrao Ružu s kojom je otišao na romantično putovanje, no između njih se nije rodila ljubav. Njihov je odnos postao prijateljski i ostali su u kontaktu nakon završetka 17. sezone 'Ljubav je na selu'. 

Mirjana, Marija, Ruža, Ilija i Rasema, Ljubav je na selu
Mirjana, Marija, Ruža, Ilija i Rasema, Ljubav je na selu FOTO: RTL

