Okupio se veseli trio iz 'Ljubav je na selu': Ovako je Ilija dočekao Ružu i Mariju u svom domu

Marija iz 'Ljubav je na selu' otkrila je da su ona i Ruža na putu do mora svratile u posjet Iliji kod kojeg su u 17. showa bile na imanju. "Ilija nas je lijepo ugostio i spremio nam pitu", ispričala je.

Otkrila je i da nakon kratkog druženja kod Ilije ona i Ruža idu na odmor u Rogoznicu.

Inače, Marija se s Ružom sprijateljila zahvaljujući 'Ljubav je na selu', a nedavno ju je posjetila i u Švedskoj.

Podsjetimo, Ilija je u showu odabrao Ružu s kojom je otišao na romantično putovanje, no između njih se nije rodila ljubav. Njihov je odnos postao prijateljski i ostali su u kontaktu nakon završetka 17. sezone 'Ljubav je na selu'.