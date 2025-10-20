One znaju što žele! Ovo su prve dvije kandidatkinje 'Ljubav je na selu' koje će se boriti za srca naših usamljenih farmera

Među brojnim prijavama izdvojile su se dvije žene snažnog karaktera i zarazne energije – Danka i Dorothee – koje, iako dolaze iz potpuno različitih svjetova, dijele isti cilj: pronaći iskrenu ljubav, daleko od gradske vreve i užurbanog života.

Jedna je iskusna fitness trenerica iz Bijeljine koja živi disciplinu i pozitivu, a druga vesela Kanađanka koja se zaljubila u Hrvatsku i odlučila upravo ovdje potražiti svoju srodnu dušu. I dok obje spremno ulaze u avanturu života, jedno je sigurno – ove kandidatkinje točno znaju što žele!

Danka Matusijević ima 45 godina i dolazi iz Bijeljine. Već 15 godina radi kao fitness trenerica, a sportom se bavi od mladosti. "Fitness je za mene stil života, a postao je i najvoljeniji posao kojim želim inspirirati druge na zdrav način života", kaže Danka, koja iza sebe ima stotine javnih treninga i poznata je u cijeloj regiji.