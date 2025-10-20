One znaju što žele! Ovo su prve dvije kandidatkinje 'Ljubav je na selu' koje će se boriti za srca naših usamljenih farmera

Među brojnim prijavama izdvojile su se dvije žene snažnog karaktera i zarazne energije – Danka i Dorothee – koje, iako dolaze iz potpuno različitih svjetova, dijele isti cilj: pronaći iskrenu ljubav, daleko od gradske vreve i užurbanog života.
Jedna je iskusna fitness trenerica iz Bijeljine koja živi disciplinu i pozitivu, a druga vesela Kanađanka koja se zaljubila u Hrvatsku i odlučila upravo ovdje potražiti svoju srodnu dušu. I dok obje spremno ulaze u avanturu života, jedno je sigurno – ove kandidatkinje točno znaju što žele!
Danka Matusijević ima 45 godina i dolazi iz Bijeljine. Već 15 godina radi kao fitness trenerica, a sportom se bavi od mladosti. "Fitness je za mene stil života, a postao je i najvoljeniji posao kojim želim inspirirati druge na zdrav način života", kaže Danka, koja iza sebe ima stotine javnih treninga i poznata je u cijeloj regiji.
Opisuje se kao uporna, pozitivna i iskrena osoba koja voli izazove i nova iskustva. Prijava u show bila joj je prilika da nekoga upozna na drugačiji način – daleko od svakodnevice. "Kao ostvarena osoba mogu ponuditi mnogo – iskrenost, podršku i životnu energiju", ističe. Od farmera očekuje da je pošten, pažljiv i s dobrim smislom za humor, a poželjno je i da dijeli njezinu strast prema zdravom životu.
S druge strane, Dorothee Anne Stott, 48-godišnjakinja iz Muskoke u Kanadi, u Hrvatsku se zaljubila na prvi pogled. Iako nema hrvatske korijene, zemlju je posjetila više puta u manje od godinu dana, a svaki put ostajala bi sve dulje. "Od trenutka kad sam sletjela u Zagreb, odmah sam osjetila da ovdje pripadam", priznaje simpatična Kanađanka koja radi kao life coach.
Dottie obožava hrvatsku obalu, domaću kuhinju i – kako kaže – prave hrvatske muškarce". U show se prijavila iz znatiželje i želje da pronađe ljubav, a konkurenciju ne vidi kao prepreku. Dat ću sto posto sebe, a ako je suđeno, farmer će odabrati mene."
Nova sezona 'Ljubav je na selu' počinje uskoro, samo na RTL-u i platformi Voyo!