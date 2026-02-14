Oni su možda i najljepša ljubavna priča 'Ljubav je na selu': Gdje su danas Antonija i Srećko?

Antonija i Srećko Ponjavić upoznali su se u 'Ljubav je na selu', a danas žive sretan i ispunjen obiteljski život u Kanadi

Jedanaesta, međunarodna sezona popularnog showa 'Ljubav je na selu' iznjedrila je jednu od najljepših i najromantičnijih priča u povijesti emisije. Viranka Antonija Beščec i Srećko Ponjavić, farmer hrvatskih korijena iz Kanade, dokazali su da se srodna duša može pronaći i pred televizijskim kamerama, a njihova je ljubav prerasla u sretan brak i obiteljski život tisućama kilometara daleko od Hrvatske.

Sudbinska prijava u show

Sve je počelo kao u romantičnom filmu. Antonija je ugledala Srećka u predstavljanju farmera i, kako je kasnije priznala, bila je to ljubav na prvi pogled. Bez puno razmišljanja odlučila se prijaviti u emisiju isključivo zbog njega. Produkcija je prepoznala potencijalnu iskru i dodijelila joj status "zlatne djevojke", omogućivši joj da prva upozna farmera iz snova. Već pri njihovom prvom susretu bilo je jasno da među njima postoji nevjerojatna kemija, a simpatije su prerasle u poljubac već prve večeri.

Od farme u Lethbridgeu do obiteljskog života

Srećko je na svoju farmu u Lethbridgeu, u Kanadi, pozvao Antoniju i još dvije djevojke, no svima je ubrzo postalo očito da je njegovo srce osvojila simpatična Viranka. Odluka da upravo nju povede na romantično putovanje nije nikoga iznenadila, a ono je završilo na najljepši mogući način – upoznavanjem njezine obitelji na Viru. Nakon završetka snimanja, Antonija je donijela hrabru odluku i spakirala kofere. Preselila se u Kanadu kako bi svojoj ljubavi dala pravu priliku.

Veza je brzo napredovala: Srećko ju je zaprosio u travnju 2020. na mjestu gdje su se prvi put poljubili, vjenčali su se kod matičara u kolovozu iste godine, a crkveno vjenčanje održano je u lipnju 2021. Kruna njihove ljubavi stigla je rođenjem sina Petra, koji je upotpunio njihovu obiteljsku sreću.

Kanadska idila s pogledom na Vir

Danas obitelj Ponjavić živi mirnim i sretnim životom u Kanadi. Na društvenim mrežama, koje prati velik broj obožavatelja, povremeno dijele trenutke iz svoje svakodnevice. Pratitelji tako mogu vidjeti romantične geste, poput cvijeća kojim Srećko redovito iznenađuje suprugu, ali i obiteljske trenutke ispunjene smijehom. Iako je Antonija virske blage zime zamijenila oštrijom kanadskom klimom, čini se da joj život "preko bare" savršeno odgovara. Unatoč udaljenosti, par nije zaboravio svoje korijene te se redovito vraćaju u Hrvatsku kako bi posjetili Antonijinu obitelj.

