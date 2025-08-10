Opa! Ilona iz 'Ljubav je na selu' ne skriva koliko je sretna zbog promjene, a ovi prizori sve govore

Ilona iz 'Ljubav je na selu' izgleda bolje nego ikad i na društvenim mrežama pokazuje rezultate svoje fizičke transformacije. Tako je nedavno otkrila da joj malo nedostaje do cilja, a čini se da ga je sada postigla.
Objavila je nove fotografije, a ranije je na društvenim mrežama podijelila video svog treninga. Snimila je kako diže utege.
Podsjetimo, Ilona je ranije za RTL.hr progovorila o svom ljubavnom životu. "Ne mogu reći da nisam nikoga upoznala, ali s obzirom na to da radim dva posla, nemam niti vremena za odlaske na spojeve, niti za nekoga u svom životu trenutačno. Ne znači da neću imati, ako upoznam nekoga tko će mi postati prioritet", rekla je.
