Ljubav je na selu

Opa! Ilona iz 'Ljubav je na selu' ne skriva koliko je sretna zbog promjene, a ovi prizori sve govore

Ilona je pokazala kako je došla do svoje zavidne linije

RTL.hr
10.08.2025 16:00

Ilona iz 'Ljubav je na selu' izgleda bolje nego ikad i  na društvenim mrežama pokazuje rezultate svoje fizičke transformacije. Tako je nedavno otkrila da joj malo nedostaje do cilja, a čini se da ga je sada postigla. 

Ilona
Ilona FOTO: Facebook

Objavila je nove fotografije, a ranije je na društvenim mrežama podijelila video svog treninga. Snimila je kako diže utege. 

Ilona
Ilona FOTO: Screenshot TikTok

Podsjetimo, Ilona je ranije za RTL.hr progovorila o svom ljubavnom životu. "Ne mogu reći da nisam nikoga upoznala, ali s obzirom na to da radim dva posla, nemam niti vremena za odlaske na spojeve, niti za nekoga u svom životu trenutačno. Ne znači da neću imati, ako upoznam nekoga tko će mi postati prioritet", rekla je.

Ilona
Ilona FOTO: Screenshot TikTok

Propuštene epizode 'Ljubav je na selu' gledajte na platformi Voyo!

POGLEDAJTE EPIZODU PODCASTA 'SPILL THE TEA' S ANITOM MARTINOVIĆ:

Samanta iz 'Ljubav je na selu' kraljica je plaže, a jedan detalj je upao u oči

