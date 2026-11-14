Ovako danas izgleda ljubavna idila Stjepana i Nikoline: 'Da nije bilo 'Ljubav je na selu', ne bi bilo nas'

Nikolina i Stjepan zaljubili su se u trećoj sezoni 'Ljubav je na selu' , a njihova ljubavna priča i danas traje. Par je imao izazove pred sobom, no uspjeli su ih prebroditi. Vjenčali su se 2012. i to je bilo drugo vjenčanje zahvaljujući RTL-ovom showu.

Nakon vjenčanja im se ostvarila želja i ostvarili su se kao roditelji te imaju troje djece. Supružnici žive na imanju u mjestu Greda nedaleko Siska te su tamo izgradili svoju obiteljsku idilu. Bave se poljoprivredom, a na društvenim mrežama povremeno otkrivaju da im djeca rado pomažu u poslovima.

"Da nije bilo 'Ljubav je na selu', ne bi bilo nas", rekao je Stjepan za RTL. On i supruga Nikolina otkrili su da njihova djeca znaju kako su se upoznali i da su vidjeli snimke.

"Postali smo prava obitelj", rekao je Stjepan. "Volimo se, nemamo vremena za svađu", dodala je Nikolina.

Inače, Nikolina često dijeli na društvenim mrežama snimke svoje obitelji pa je tako jednom prilikom objavila fotografiju sa Stjepanove proslave 50. rođendana. "Moj svijet", poručila je uz fotografiju na kojoj je sa suprugom i njihovo troje djece.