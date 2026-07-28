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Ljubav je na selu

Ovako danas izgleda njihova ljubav: Josip i Ksenija iz 'Ljubav je na selu' pobjegli na more

Ksenija i Josip iz 'Ljubav je na selu' uživaju u zajedničkom ljetu

RTL.hr
28.07.2026 10:00

Ljubavna priča Josipa i Ksenije, koji su se upoznali u 18. sezoni showa 'Ljubav je na selu', i dalje cvjeta. Par ovih dana uživa u zajedničkom ljetovanju, a romantične trenutke podijelili su i s pratiteljima. Osmijesi, zagrljaji i opuštena atmosfera najbolje pokazuju koliko uživaju jedno u drugome, a fotografijama su još jednom potvrdili da je njihova veza jednako čvrsta i izvan kamera.

Ksenija i Josip, Ljubav je na selu
Ksenija i Josip, Ljubav je na selu FOTO: Privatan album

Ksenija je ranije za RTL.hr otkrila kako planiraju provesti ljeto. "Idem kod njega s djecom na dva tjedna, pa će on sa svojim sinom doći k meni i nakon toga svi zajedno idemo na more. Obići ćemo Zadar, Novalju, Biograd", ispričala je Ksenija za RTL.hr.

Ksenija i Josip, Ljubav je na selu
Ksenija i Josip, Ljubav je na selu FOTO: Privatan album

Propuštenu sezonu showa 'Ljubav je na selu' pogledajte na platformi Voyo.

ksenija i josip ljubav je na selu
Ljubav je na selu

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