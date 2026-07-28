Ovako danas izgleda njihova ljubav: Josip i Ksenija iz 'Ljubav je na selu' pobjegli na more

Ljubavna priča Josipa i Ksenije, koji su se upoznali u 18. sezoni showa 'Ljubav je na selu', i dalje cvjeta. Par ovih dana uživa u zajedničkom ljetovanju, a romantične trenutke podijelili su i s pratiteljima. Osmijesi, zagrljaji i opuštena atmosfera najbolje pokazuju koliko uživaju jedno u drugome, a fotografijama su još jednom potvrdili da je njihova veza jednako čvrsta i izvan kamera.
Ksenija je ranije za RTL.hr otkrila kako planiraju provesti ljeto. "Idem kod njega s djecom na dva tjedna, pa će on sa svojim sinom doći k meni i nakon toga svi zajedno idemo na more. Obići ćemo Zadar, Novalju, Biograd", ispričala je Ksenija za RTL.hr.
Propuštenu sezonu showa 'Ljubav je na selu' pogledajte na platformi Voyo.