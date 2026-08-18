Ovako je izgledao prvi susret Ksenije i Josipa Đ. u 'Ljubav je na selu'

Za baranjskog farmera Josipa Đ., spoj na slijepo s misterioznom Ksenijom pretvorio se u vrtlog humora, iznenađenja i, kako se čini, instantne kemije koja je zatekla ne samo njega, već i ostale djevojke.

Susret je započeo na slijepo, a Ksenijin glas odmah je zaintrigirao Josipa. "Njen glas je odličan, baš mi prija ušima", priznao je. No, Ksenija je odmah odlučila testirati njegov smisao za humor, vješto se poigravajući s informacijama koje je znala o njemu. Čuvši da Josip priželjkuje crnku, samouvjereno je izjavila: "Imam ja crnu."

Ipak, pravi šok uslijedio je kada ga je odlučila "preplašiti" svojom visinom. "Visina, dva metra", ispalila je, na što je Josip kroz smijeh dobacio: "Čisti minus." Duhovita Ksenija nastavila je u istom tonu, objasnivši da je pročitala kako on "voli jako visoke žene plave kose".