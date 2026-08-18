Ovako je izgledao prvi susret Ksenije i Josipa Đ. u 'Ljubav je na selu'

Za baranjskog farmera Josipa Đ., spoj na slijepo s misterioznom Ksenijom pretvorio se u vrtlog humora, iznenađenja i, kako se čini, instantne kemije koja je zatekla ne samo njega, već i ostale djevojke.
Susret je započeo na slijepo, a Ksenijin glas odmah je zaintrigirao Josipa. "Njen glas je odličan, baš mi prija ušima", priznao je. No, Ksenija je odmah odlučila testirati njegov smisao za humor, vješto se poigravajući s informacijama koje je znala o njemu. Čuvši da Josip priželjkuje crnku, samouvjereno je izjavila: "Imam ja crnu."
Ipak, pravi šok uslijedio je kada ga je odlučila "preplašiti" svojom visinom. "Visina, dva metra", ispalila je, na što je Josip kroz smijeh dobacio: "Čisti minus." Duhovita Ksenija nastavila je u istom tonu, objasnivši da je pročitala kako on "voli jako visoke žene plave kose".
Cijela razmjena bila je prožeta smijehom, a Josip nije mogao sakriti svoje reakcije. "Bio je crven kao ljuta paprika", primijetila je Anita, komentirajući kako se farmer lako zacrveni kad mu je neugodno ili se postidi. Ksenija je, pak, svojim nastupom pokazala da se ne boji preuzeti inicijativu i unijeti dozu zabave u napetu situaciju spoja na slijepo.
Ksenija nije propustila spomenuti ni detalj koji ju je posebno privukao. "Primijetila sam da ima jako zanimljivu tetovažu", rekla je, a zatim ga koketno upitala: "Je li ova druga na nekom tajnom mjestu o kojem se ne bi smjelo pričati?"
Trenutak istine, kada je Josip napokon skinuo povez s očiju, otkrio je da su sve Ksenijine šale bile samo igra. Pred njim je stajala atraktivna plavuša, a njegovo oduševljenje bilo je očito. "Iznenadio sam se što je plava i ima lijep osmijeh. Lijepi zubi. Tako da sam se šokirao u pozitivnom smislu. Baš sam bio oduševljen", priznao je Josip.
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