Ovako je Klara iz 'Ljubav je na selu' izgledala prije estetskih operacija: 'Prelijepa si'

''Mi smo se posvađali i blokirao me je. Nije bio fer prema meni. Na kraju je on samo htio uz moje ime stvarati neku karijeru. No u 'Ljubav je na selu' mi je bilo super, kao i naše romantično putovanje, ali eto posvađali smo se'', rekla je, a progovorila je i o svom ljubvanom statusu te aferi s oženjenim muškarcem.

''Imala sam dečka, no više ga nemam. Naime, bila sam u vezi s muškarcem koji je oženjen. Ne volim ljude koji to taje. Svatko ima svoju priču i to je sasvim normalno u životu, no zašto nije bio iskren? Mislim da bi se ljudi u prva tri mjeseca trebali otvoriti partneru i reći kakva je situacija... Jako se loše osjećam zbog toga, rekao mi je da će se razvesti od žene, godinu dana mi je to govorio'', priznala je i dodala kako od tada slabo jede i spava.

