Ovako su Ivo i Vesna otkrili da su vezi: Uselili su zajedno i zaručili se, a sad im je došao kraj

"Našla sam ovdje stan, došli smo, deset dana je bio super i kako je otišao tamo u Krapinske Toplice, skroz me u svemu ignorirao. I onda me ostavio bez riječi", ispričala je Vesna za RTL.hr.

U prosincu prošle godine Ivo i Vesna napravili su novi korak u njihovoj vezi. Ona je preselila k njemu u Pulu, kako je tada otkrila za RTL.hr. '"Od početka prosinca živimo zajedno u Puli jer veza na daljinu ne funkcionira, probala sam i to ide dva, tri mjeseca nakon čega pukne'", ispričala je Vesna. "Ipak smo odrasli ljudi, imamo određene godine i znamo što želimo od života – sve bolje funkcionira kada smo zajedno. Kada on ode na posao, ja ga čekam doma'', dodala je.

"Sigurno će do toga doći. Moramo posložiti još neke kockice. Uskoro selimo u novi stan i kad to sve uredimo, idem u kupnju. No, kad tamo sve posložimo, kad se smjetimo, onda dolazi i taj novi korak", rekao je Ivo. Blagdane su proveli skupa u Puli.

Vesna je u travnju otkrila za RTL.hr kako je Ivo ispunio svoje obećanje te ju je zaprosio. "Sad su se stvarno dogodile zaruke. Iznenađena sam, iako je Ivo najavio da će me zaprositi. Išli smo autom iz grada, bilo je malo ružno vrijeme i padala je kiša. Ivo je stao ispred crkvice i izašao iz auta i došao do moje suvozačke strane. Tražio me da izađem, a ja sam ga pitala čemu sad po kiši, a on je kleknuo ispred mene. Bila je i više nego dobra prosidba. Stvarno mi je to bilo iznenađenje", ispričala je.

Otkrila je i imaju li već datum vjenčanja ili neki okvirno razdoblje kada planiraju izgovoriti sudbonosno "da". "Još ne planiramo vjenčanje. Bit će dogodine, ove godine. Ako i bude možda ove godine, onda nešto skromno. Kako se dogovorim sa svojom djecom i Ivom. Ovisi o njemu. Zajedno ćemo odlučiti", objasnila je Vesna tada, no čini se da je sada došao konačan kraj njihove ljubavi.