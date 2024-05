Ovi farmeri nove sezone 'Ljubav je na selu' otvorili su dušu i progovorili o gubitku voljenih: 'Popneš se pa opet padneš'

Ilija Strinić iz Gračaca ispričao je što je proživio nakon povratka iz vojske. "Prva žena je umrla. Rodila mi sina, ostao sin od pola mjeseca. Oženio sam se drugi put. Druga me ostavila. Ostavila mi kćer od 40 dana. Onda nađem treću. S trećom sam živio 18 godina. Razišli smo se. Ja ostao ovdje raditi, ona ostala u Bosni", otkrio je Ilija.

"Pružio sam koliko mogu i kako mogu", rekao je Ilija. Smatra da to nije bilo dovoljno. "Život je takav i što ja mogu", rekao je kroz suze. Otkrio je da njegova djeca danas imaju sretan život te da ima unučad.

Voditeljica Anita ga je pitala kako je to uopće preživio. "Ne znam. Nekako kroz posao, nekako sam osjetio da moram biti jak. Nisam ni oplakao čak svoje dijete. Svi su me ovdje gledali kao da su me osuđivali, kao da smo mi krivi za smrt djeteta. Teško je bilo, ali nekako", ispričao je Toni.