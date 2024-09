Ovo su sve žene iz 'Ljubav je na selu' koje je Ivan pokušao zavesti, ali - uzaludno: 'Samo želi biti šarmer'

Nedugo nakon showa završio je u vezi sa Suzanom. "Spaja nas ljubav prema Hajduku. Oboje imamo člansku iskaznicu Hajduka", ispričao je. No, i to je završilo vrlo burno - Suzana je otkrila kako su lažirali vezu zbog medijske popularnosti.

"Najviše volim da je ona iskrena prema meni. Nije mi bitna boja kose, već da je iskrena, da mi ne napravi dramu kao što je to Gabrijela. Samanta mi je top, ona je moja. Nije za rad i za posao, ali budem ja nju naučio da pospremi. Voli živjeti život i tek joj 27 godina. Do 45. godine će naučiti nešto raditi", rekao je o njoj. Idila nije dugo trajala, a zaiskrilo je između Ivana i Vesne

Najnovija romansa, koju je Ivan potvrdio, a Ruža opovrgnula, dogodila se nedavno.

Ivan i Ruža bili su prisni na tulumu, a Ivan je za RTL.hr otkrio kako bi volio s njom biti u vezi.

Ruža tako ne misli i govori: ''On se malo pohvalio, što je zabrijao u svojoj glavi - ne znam... No, on je mala beba za mene. Dečko kao dečko, neka sanja dječje snove. On bi sad sa svim bakicama nešto kako bi se mogao hvaliti da je šarmer. Mene ne zanimaju mladi''.