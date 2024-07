Patty objavila dosad neviđenu fotografiju sa suprugom Marijanom i poručila: 'Uvijek si u mom srcu'

Zvonko je doznao za njegovo stanje još dok je Marijan bio na Tajlandu i pozvao ga k sebi u Zagreb na adekvatno liječenje. "Mi smo četiri godine prijatelji, zamolio sam ga da bude kod mene u Zagrebu, da ću se ja pobrinuti za njega. No, završio je odmah u bolnici", rekao je.

Patty je objavila i video s njezinim i Marijanovim zajedničkim fotografijama. "Najviše te želim zagrliti", poručila je.

Podsjetimo, Marijan je živio na Tajlandu sa suprugom Patty koju je zaprosio i vjenčao se njom pred RTL-ovim kamerama, a ispričao je kako je započela njihova ljubavna priča.

"Upoznali smo se na stranici za upoznavanje. Ja sam joj prvi napisao poruku, a ona je odgovorila s 'Hello'. I tu se sve otvorilo i počeli smo pričati. Ona je bila u Budimpešti. Tamo je dospjela preko radne vize, tamo je pronašla posao. Bila je u braku, razvedena je. Ja sam išao k njoj, ali prvi put me otkantala. Ali kad sam se vratio doma, ponovno me zvala i ja sam se vratio u Budimpeštu dva dana poslije. Čim je izašla van i čim sam je ugledao, ja sam bio zaljubljen preko glave", ispričao je Marijan za RTL.