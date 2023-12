Perka za RTL.hr priznala: 'Farmer me podsjetio na bivšeg supruga i tu sam plakala'

Natjecateljica showa 'Ljubav je na selu' Perka Šipura je RTL.hr izdvojila nekoliko trenutaka iz showa, a kaže kako joj je bilo što ju je farmer podsjećao na bivšeg supruga.

Koji trenutak vam je bio najljepši u showu?

Što sam uopće sudjelovala.

Što Vam je bilo najteže?

Najteže mi je bilo što me je farmer podsjetio na bivšeg supruga i tu sam plakala – dakle, u lošem smislu. No, zapravo sada kada sam ga drugi put vidjela je sasvim druga priča, čovjek je okej, a na prvi pogled je to tako bilo.