Petra za RTL.hr o odnosu Vesne i Marije: 'Previše drame rade'

"Rekla sam im da sve trebamo timski odraditi kao što smo se dogovorili i da se trebaju smiriti tenzije. Vesna voli davati do znanja da je upućenija u sve više od drugih", ispričala je.

Željko je organizirao kandidatkinjama druženje s njegovom obitelji i dobra atmosfera je trajala do trenutka kada je Vesna istaknula da Marija ne pomaže oko pospremanja i pranja suđa. Petra je tada rekla da sve trebaju raditi kao tim, a za RTL.hr je prokomentirala cijelu situaciju.

Kaže da ima dobar odnos sa svima i ne može shvatiti napetosti između Marije i Vesne. "Meni je sve ovo lijepo iskustvo. Ne znam je li to zato što sam najmlađa. Ne znam kakvu taktiku one dvije imaju, ali srećom uskočio je Željko u cijeloj toj situaciji oko pospremanja, dogovorio da pomognu njegova rodbina i prijatelji. Dogovorilo se sve i to tako Željko i voli", objasnila je.