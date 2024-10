Petra za RTL.hr o Željkovoj odluci: 'Nije mi baš bila pružena šansa'

"Možda sam mogla dobiti šansu jer mi nije baš bila pružena prilika. Možda je to trebao shvatiti, ali takvo je pravilo da nekog mora izbaciti. Bila sam neutralna, nisam ga gnjavila i radila drame. Zato me možda izbacio", dodala je.

Osvrnula se stalno napetu situaciju između Vesne i Marije. "One su igrale igru, neke taktike. Nisam išla osvajati njegovo srce. Možda nije shvatio moje ponašanje. Bilo je nekih mojih emocija prema njemu. Možda to nije primijetio. Ako pada na taj njihov flert, onda definitivno nije osoba za mene. Možda se pogubio kad smo mu došle doma. Htio je dati prostora svakoj da se izrazi, ja sam htjela da se one dvije urazume", ispričala je Petra.

Otkrila je i misli da su Marijine i Vesnine suze na njezinom odlasku bile iskrene. "S Marijine strane su suze bile donekle iskrene, kao i rečenica da je to bila fatalna greške. Vesna kao Vesna, glumila ili ne glumila. Što želi, ne znam. Dođe s nekim ciljem. Ona igra svoju igru. Ako vidi da se mora povući, počne raditi dramu više nego što je potrebno. Gdje će Željko i osjetiti iskrice kad sam stalno brinula oko drame između dvije gospođe", zaključila je Petra.

Novu sezonu 'Ljubav je na selu' gledajte ponedjeljkom i utorkom od 21.15 sati na RTL-u te nedjeljom u 20.15, a nove epizode 24 sata ranije možete pogledati na platformi Voyo.

