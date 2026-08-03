Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Love Island Adria Igra chefova Specijalisti Zagreb IQ 160 Asia Express: Zmajeva ruta Gospodin Savršeni Divlje pčele UEFA Konferencijska liga - 3. pretkolo: Rijeka - Ilves Direktor Svemira Formula 1
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Ljubav je na selu

Pogledajte kako danas uživa Danka koja se u 'Ljubav je na selu' borila za srce farmera Josipa!

Nekadašnja kandidatkinja popularnog showa uživa u ljetnim radostima, a novom objavom s bazena privukla je brojne poglede na društvenim mrežama

RTL.hr
03.08.2026 14:00

Bivša kandidatkinja showa 'Ljubav je na selu', Danka Matusijević, koja se borila za naklonost farmera Josipa Đerfija, i danas je vrlo aktivna na društvenim mrežama gdje redovito dijeli trenutke iz svakodnevnog života.

Njenim pratiteljima na Instagramu tako nije promakla najnovija ljetna objava na kojoj pozira uz bazen.

Danka i Josip, Ljubav je na selu
Danka i Josip, Ljubav je na selu FOTO: RTL

Odmor u punom sjaju

Danka je objavila selfie s opuštanja, a u prvom je planu njezina besprijekorna figura. Za sunčanje i kupanje odabrala je atraktivan dvodijelni kupaći kostim s upečatljivim životinjskim uzorkom.

Danka, Ljubav je na selu
Danka, Ljubav je na selu FOTO: Instagram

Izgled je upotpunila klasičnim tamnim sunčanim naočalama i kosom podignutom u visoki rep.

Sudeći prema osmijehu i osunčanom tenu, Danka itekako zna kako iskoristiti tople ljetne dane, a komplimenti na račun njezinog izgleda u komentarima ni ovoga puta nisu izostali.

danka ljubav je na selu ljubav je na selu
Ljubav je na selu

Bahra iz 'Ljubav je na selu' slavi 61. rođendan, a ima samo jednu želju: 'Ne sanjam luksuz, već svoj mali, topli dom'

Ljubav je na selu

Sjećate li se Rive iz 'Ljubav je na selu'? U show se vraćala nekoliko puta, a danas izgleda potpuno drugačije

Moglo bi te zanimati

Sjećate se Đurđe iz 'Ljubav je na selu'? Na društvenim mrežama aktivno dijeli svoje modne kombinacije koje su čista inspiracija

Farmer Robert iz 'Ljubav je na selu' doživio prometnu nezgodu: 'Preplašio sam se, ali najvažnije je da smo svi dobro'

RTL-ova voditeljica uživa na jugu Italije: Anita Martinović pokazala kako se provodi na Siciliji

Sjećate li se Rive iz 'Ljubav je na selu'? U show se vraćala nekoliko puta, a danas izgleda potpuno drugačije

Sjećate li se Suzane iz 'Ljubav je na selu'? Bila je uvjerena da je upravo ona prava žena za Roberta

Sjećate li se fatalne Viki iz 'Ljubav je na selu'? Plavim očima potpuno je očarala Tomislava

Pročitaj na Net.hr
Za njim uzdišu milijuni žena, a on ljubi samo najveće ljepotice: Kako se mijenjao Bradley Cooper
Seks bomba iz 'Briljantina' osvojila je milijune: Njezina ljepota i danas ostavlja bez daha
Tea Tairović i suprug doživjeli prometnu nesreću u Crnoj Gori: 'Čuli smo snažan udarac'
Meri u kaubojskom izdanju objavila zavodničke fotografije: 'John Wayne među damama'
Nastup Jelene Karleuše u Vodicama najavljen za blagdan Velike Gospe razljutio javnost
Pantovčak nije osvojio, hoće li Aziju? Niko Tokić Kartelo u borbi za opstanak 6000 kilometara daleko
Sergej Trifunović i supruga pod sumnjom za krađu u trgovačkom centru: 'Slučajno u vrećici'
Luna Valas i Katarina Mamić stižu u RTL-ov show 'Asia Express: Zmajeva ruta'
U samo par sati prodano 80.000 ulaznica za koncert u Vukovaru: Oglasio se i Thomspon
Atraktivna brineta s oblinama 'od milijun dolara': Fatalna Larsa nikoga ne ostavlja ravnodušnim