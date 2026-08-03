Pogledajte kako danas uživa Danka koja se u 'Ljubav je na selu' borila za srce farmera Josipa!

Bivša kandidatkinja showa 'Ljubav je na selu', Danka Matusijević, koja se borila za naklonost farmera Josipa Đerfija, i danas je vrlo aktivna na društvenim mrežama gdje redovito dijeli trenutke iz svakodnevnog života.
Njenim pratiteljima na Instagramu tako nije promakla najnovija ljetna objava na kojoj pozira uz bazen.
Odmor u punom sjaju
Danka je objavila selfie s opuštanja, a u prvom je planu njezina besprijekorna figura. Za sunčanje i kupanje odabrala je atraktivan dvodijelni kupaći kostim s upečatljivim životinjskim uzorkom.
Izgled je upotpunila klasičnim tamnim sunčanim naočalama i kosom podignutom u visoki rep.
Sudeći prema osmijehu i osunčanom tenu, Danka itekako zna kako iskoristiti tople ljetne dane, a komplimenti na račun njezinog izgleda u komentarima ni ovoga puta nisu izostali.