Pogledajte kako danas uživa Danka koja se u 'Ljubav je na selu' borila za srce farmera Josipa!

Bivša kandidatkinja showa 'Ljubav je na selu', Danka Matusijević, koja se borila za naklonost farmera Josipa Đerfija, i danas je vrlo aktivna na društvenim mrežama gdje redovito dijeli trenutke iz svakodnevnog života.

Njenim pratiteljima na Instagramu tako nije promakla najnovija ljetna objava na kojoj pozira uz bazen.