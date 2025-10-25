Novu sezonu 'Ljubav je na selu' pratite od ponedjeljka, 3. studenoga na RTL-u i 24 sata prije na platformi Voyo.
Pogledajte nove kadrove nove sezone 'Ljubav je na selu'! Farmer Josip Đ. ostao bez riječi
Kraljica špice stiže u 'Ljubav je na selu': 'U mirovini sam, ali nisam mirna - ni duhom ni tijelom'
Nova sezona 'Ljubav je na selu' stiže u ponedjeljak, 3. studenog! Robert je nezadovoljan: 'Kaže da je iskrena, a vidim da laže'
