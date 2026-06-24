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Ljubav je na selu

Potresna ispovijest Ankice iz 'Ljubav je na selu': 'Muž me ostavio šest mjeseci nakon smrti oca'

Ankica iz 'Ljubav je na selu' za RTL.hr je otkrila svoju životnu priču

RTL.hr
24.06.2026 11:00

Ankica iz 'Ljubav je na selu' ljubav je tražila u 18. sezoni showa gdje se borila za srce farmera Roberta. Odmah nakon dolaska na Robertovu farmu, Ankica je za RTL.hr otkrila svoju životu priču.

Životne prekretnice rijetko dolaze tiho, a Ankica to najbolje zna. Prisjećajući se rastave braka i početaka svog samačkog života, nije skrivavala da je to razdoblje bilo ispunjeno izazovima. "U početku je bilo teško, jako teško", priznala je Ankica, opisujući taj period kao nagli šok.

Ankica, Ljubav je na selu
Ankica, Ljubav je na selu FOTO: RTL

'Najviše mi je žao što nisam poslušala oca'

Umjesto da dopusti da je samoća definira na negativan način, Ankica je odlučila to vrijeme iskoristiti konstruktivno. Okrenula se sebi, što se pokazalo kao najbolja moguća odluka. Posvećenost vlastitom životu i potrebama omogućila joj je da pronađe ono za čim mnogi tragaju cijeli život – mir u duši.

Možda najdirljiviji dio njezine ispovijesti odnosi se na odnos s pokojnim ocem i savjete koje joj je nesebično dijelio, a koje ona tada nije znala ili željela čuti. Danas upravo to ističe kao svoje najveće žaljenje. "Možda mi je najviše žao što nisam poslušala oca. Uvijek je govorio da pazim na sebe, da mislim o sebi, da se manje zalažem i dajem za druge. Znači, prvenstveno da pazim na sebe."

Ankica i Robert, Ljubav je na selu
Ankica i Robert, Ljubav je na selu FOTO: RTL

S godinama dolazi i iskustvo u procjeni karaktera. Ankica tvrdi da je razvila svojevrsni "radar" za ljude, što joj omogućuje da brzo prepozna negativnu energiju. "Ljude mogu prepoznati, pa one negativne jednostavno zaobiđem, kao i negativne situacije. Ne volim se raspravljati niti svađati. Volim reći što mi smeta, ali ako vidim da rasprava ide u beskraj, ne želim gubiti vrijeme", jasna je Ankica. Za nju je slobodno vrijeme postalo luksuz koji ne želi trošiti na ljude i situacije koji to ne zaslužuju. "Mislim da je moje slobodno vrijeme predragocjeno da bih ga trošila na nekakve rasprave. To mi je bez veze," zaključuje.

'Naučila sam biti jaka žena'

Jedan od najpotresnijih dijelova Ankičine priče odnosi se na kraj njezinog braka, koji je došao u najgorem mogućem trenutku. Samo šest mjeseci nakon smrti oca, dok je još tugovala i pokušavala se nositi s gubitkom roditelja, doživjela je novi šok. "Poštar je donio plavu kuvertu. Otvorila sam je, a unutra je pisalo – zahtjev za rastavu braka", prisjetila se Ankica trenutka koji ju je zatekao nespremnu. Do tada, tvrdi, sa suprugom nije razgovarala o razvodu, niti je slutila da je kraj blizu. Umjesto podrške u teškim trenucima žalovanja, dobila je sudski poziv.

Robert i Ankica, Ljubav je na selu
Robert i Ankica, Ljubav je na selu FOTO: RTL

Nakon nekoliko godina otkrila je da je u životu njezinog bivšeg supruga postojala druga žena gotovo dvadeset godina mlađa od njega. "Muškarci, pogotovo kad uđu u četrdesete, žele dokazati svoju muškost. Da bi se dokazao, stariji muškarac nađe mlađu", analizira Ankica situaciju koja joj je promijenila život.

Razočaranja u ljubavi i iznenadna samoća natjerali su Ankicu da radikalno promijeni svoj pristup životu. "Naučila sam biti jaka žena. Osoba koja može sve sama – bilo da treba nešto šarafiti, popraviti ili nacijepati drva", ponosno ističe.

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