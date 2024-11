Povrijeđena Rasema za RTL.hr o Ilijinom potezu: 'Odbila sam ga i otišao je Ruži u krevet'

"Što se tiče Marije, ona je rekla sam da se hvalila, a ja se ne volim hvaliti. To znaju ljudi koji me poznaju. Izbjegavala sam ih malo svo troje jer mi ne odgovara njihovo ponašanje. Unijela sam nemir zato što mene Marija non-stop poklopi kad hoću nešto reći. Onda sam zašutjela jer se ne želim prepirati s njom. Povukla sam se i jer sam vidjela koliko Ilija pridaje pažnje Ruži", objasnila je.

Otkrila je i čime ju je Ilija razočarao. "Ilija me povrijedio svojim riječima da bi me izbacio, a sjedili smo prije toga vani dok su Ruža i Marija spavale nakon ručka. Nudio mi je tajnu vezu. To je već drugi put bilo tada. Kad sam ga odbila, rekla sam mu da se još moramo provesti zajedno vremena i družiti se. Naljutio se i otišao Ruži u krevet", ispričala je Rasema.