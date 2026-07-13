Prava obiteljska idila: Sara i Mihael iz 'Ljubav je na selu' zajedno slave velike rođendane svojih sinova!

Ova skladna slavonska obitelj podijelila je s pratiteljima trenutke čiste sreće iz svog dvorišta, a povod je bio itekako poseban – rođendani njihovih sinova.

Kako je Sara otkrila u dirljivoj objavi na društvenim mrežama, njihov mlađi sin Jona proslavio je svoj veliki 5. rođendan. No, veselje u obitelji tu nije stalo. Kreativni roditelji odlučili su napraviti dvostruko slavlje pa su u isto vrijeme, iako s malim zakašnjenjem, obilježili i okrugli, 10. rođendan starijeg sina Borne.