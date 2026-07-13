Prava obiteljska idila: Sara i Mihael iz 'Ljubav je na selu' zajedno slave velike rođendane svojih sinova!

Ova skladna slavonska obitelj podijelila je s pratiteljima trenutke čiste sreće iz svog dvorišta, a povod je bio itekako poseban – rođendani njihovih sinova.
Kako je Sara otkrila u dirljivoj objavi na društvenim mrežama, njihov mlađi sin Jona proslavio je svoj veliki 5. rođendan. No, veselje u obitelji tu nije stalo. Kreativni roditelji odlučili su napraviti dvostruko slavlje pa su u isto vrijeme, iako s malim zakašnjenjem, obilježili i okrugli, 10. rođendan starijeg sina Borne.
"Sretan 5. rođendan našem velikom Joni. Proslavili i bratov sa zakašnjenjem. Hvala svima", poručila je raznježena Sara uz obiteljsku fotografiju koja doslovno pršti od pozitivne energije, ljubavi i zajedništva.
Sara i Mihael, koji su se zaljubili pred kamerama u šestoj sezoni emisije 'Ljubav je na selu', kroz sve ove godine ostali su jednako privrženi jedno drugome i posvećeni odgoju svojih dječaka. Njihovi široki osmijesi i miran obiteljski život izvan medijske vreve najbolji su dokaz da se u showu doista može roditi iskrena, duboka i trajna ljubav. Čestitkama malim slavljenicima pridružujemo se i mi!