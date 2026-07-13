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Ljubav je na selu

Prava obiteljska idila: Sara i Mihael iz 'Ljubav je na selu' zajedno slave velike rođendane svojih sinova!

Jedan od najomiljenijih i najdugovječnijih parova koje smo upoznali kroz RTL-ov format 'Ljubav je na selu', Sara i Mihael, ponovno imaju itekako velik razlog za slavlje

RTL.hr
13.07.2026 13:00

Ova skladna slavonska obitelj podijelila je s pratiteljima trenutke čiste sreće iz svog dvorišta, a povod je bio itekako poseban – rođendani njihovih sinova.

Kako je Sara otkrila u dirljivoj objavi na društvenim mrežama, njihov mlađi sin Jona proslavio je svoj veliki 5. rođendan. No, veselje u obitelji tu nije stalo. Kreativni roditelji odlučili su napraviti dvostruko slavlje pa su u isto vrijeme, iako s malim zakašnjenjem, obilježili i okrugli, 10. rođendan starijeg sina Borne.

Sara i Mihael, Ljubav je na selu
Sara i Mihael, Ljubav je na selu FOTO: Instagram

"Sretan 5. rođendan našem velikom Joni. Proslavili i bratov sa zakašnjenjem. Hvala svima", poručila je raznježena Sara uz obiteljsku fotografiju koja doslovno pršti od pozitivne energije, ljubavi i zajedništva.

Sara i Mihael, koji su se zaljubili pred kamerama u šestoj sezoni emisije 'Ljubav je na selu', kroz sve ove godine ostali su jednako privrženi jedno drugome i posvećeni odgoju svojih dječaka. Njihovi široki osmijesi i miran obiteljski život izvan medijske vreve najbolji su dokaz da se u showu doista može roditi iskrena, duboka i trajna ljubav. Čestitkama malim slavljenicima pridružujemo se i mi!

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Ljubav je na selu

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