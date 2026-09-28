Prekrasna Danka zasjala u maloj crnoj haljini i oduzela dah svima: 'Izgledaš kao milijun dolara'

Na fotografiji snimljenoj u večernjim satima, Danka pozira u kratkoj, crnoj haljini spuštenih ramena preko koje je ležerno prebacila crnu kožnu jaknu. Cjelokupni izgled upotpunila je upečatljivim crvenim sandalama na visoku petu i velikom crnom torbicom, dok crveni ruž dodatno naglašava njezin stil. Pozadina fotografije posebno je zanimljiva jer prikazuje svijetloplavi starinski automobil, takozvani oldtajmer.

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Podsjetimo, iako je Danka na farmu stigla kao jedna od žena koje su željele upoznati farmera Josipa Đ., vrlo brzo je shvatila da među njima neće biti ljubavne priče. Za RTL.hr ranije je ispričala kako se odmah ogradila i Josipa počela gledati isključivo kao prijatelja.