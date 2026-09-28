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Ljubav je na selu

Prekrasna Danka zasjala u maloj crnoj haljini i oduzela dah svima: 'Izgledaš kao milijun dolara'

Danka Matusijević, prepoznatljivo lice iz svijeta fitnessa i showa 'Ljubav je na selu', nedavno je pokazala svoju drugačiju, izrazito elegantnu stranu. Iako je javnost uglavnom navikla viđati ovu trenericu u sportskim izdanjima, najnovija objava na društvenim mrežama otkriva njezin istančan ukus za modu

RTL.hr
28.09.2026 11:11

Na fotografiji snimljenoj u večernjim satima, Danka pozira u kratkoj, crnoj haljini spuštenih ramena preko koje je ležerno prebacila crnu kožnu jaknu. Cjelokupni izgled upotpunila je upečatljivim crvenim sandalama na visoku petu i velikom crnom torbicom, dok crveni ruž dodatno naglašava njezin stil. Pozadina fotografije posebno je zanimljiva jer prikazuje svijetloplavi starinski automobil, takozvani oldtajmer.

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga.

Podsjetimo, iako je Danka na farmu stigla kao jedna od žena koje su željele upoznati farmera Josipa Đ., vrlo brzo je shvatila da među njima neće biti ljubavne priče. Za RTL.hr ranije je ispričala kako se odmah ogradila i Josipa počela gledati isključivo kao prijatelja. 

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga.

Upravo je prijateljska atmosfera obilježila njezin boravak na farmi, a Danka, Ksenija, Josip i Valentina pred kamerama su djelovali kao vrlo bliska ekipa.

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Ljubav je na selu

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