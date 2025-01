Prepoznajete li je? Prisjetila se prošlosti i svoje velike ljubavi, a upoznali smo je u 'Ljubav je na selu'

Pojasnila je zašto ne želi izlagati svoju vezu drugim ljudima i javnosti. "Imala sam neku vezu prije. Toliko lošega se dogodilo, ljude je svašta zanimalo o nama. Uglavnom, potpuno su upropastili ono što je bilo lijepo. Nisu imali pravo na to. Moja djeca, roditelji bili su oduševljeni, svi su bili uz nas, ali nekim ženama je to smetalo... Ja se radujem tuđoj sreći. Ne znam zašto se one ne. Lijepo mi je vidjeti zaljubljene, divni su to osjećaji", istaknula je.

Otkrila je i da su joj društvene mreže dosta pomogle. "Kad mi je suprug preminuo, ljudi su me toliko tješili preko Facebooka. Pitali jesam li bolje, kako sam, bili su tu uz mene. Donio mi je radost, ruku na srce. Zaslužuju sad znati i da sam u radosti ako su mogli biti tu kad sam tugovala. Društvene mreže su mi pomogle i oko posla i da se čujem s obitelji koja je izvan Hrvatske", zaključila je Ksenija.

