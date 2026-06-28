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Ljubav je na selu

Prepoznajete li ovu nasmijanu djevojčicu iz RTL-ova showa? Život joj je obilježila velika tragedija

Kanađanka Dottie, koja je u 'Ljubav je na selu' bila poznata po svojoj zaraznoj energiji, vedrini i neprestanim osmijesima, s nama je podijelila i dio svoje prošlosti. Poslala je preslatke fotografije iz djetinjstva – a na njima je jednako nasmijana, vesela i pozitivna kao i danas

RTL.hr
28.06.2026 20:00

Simpatična Kanađanka Dorothee Anne Stott (48), ili jednostavno Dottie, postala je jedna od najupečatljivijih zvijezda sezone popularnog showa 'Ljubav je na selu'. Njezin vedar duh, zarazni osmijeh i hrabrost da za ljubav potegne preko oceana osvojili su ne samo farmera Josipa Ercegovića, već i srca gledatelja diljem Hrvatske. Ipak, iza njezine optimistične vanjštine krije se priča o velikoj snazi i teškom gubitku koji je oblikovao njezin pogled na život.

Kćer joj je preminula

Iako je uvijek nasmijana, Dottie je u životu iskusila i duboku bol, o čemu je govorila za RTL.hr.

"Nažalost, moja prva beba preminula je na Božić, a suočavanje s tim gubitkom bilo je najteže iskustvo u mom životu. Ali ona mi je dala nevjerojatno vrijedne darove - otpornost i majčinstvo. Njezin gubitak dao mi je hrabrost da imam više djece jer sam znala da ću biti sjajna mama. Znala sam da će mi duboka bol koju sam osjetila donijeti duboku sreću i radost u roditeljstvu. Ona je uvijek u mom srcu i za Božić odajem počast ljubavi i majčinstvu koje mi je darovala. Naši voljeni žive u nama zauvijek. A bol ponekad može biti nepodnošljiva. Moramo se podsjetiti da je bol toliko duboka jer volimo tako duboko. Da nam nije bilo stalo, ne bi nas boljelo i ne bismo znali što je prava ljubav. Osjećam se tako blagoslovljeno što imam kapacitet voljeti duboko... iako to dolazi s rizikom od duboke boli. I podsjećam se da je ona uvijek sa mnom, samo ne fizički", rekla je Dottie.

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Dottie Ljubav je na selu
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