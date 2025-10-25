Emisije
Ljubav je na selu

Prepoznajte li preslatku djevojčicu s fotografije? 'Odrasla sam u vremenu kad su se ljudi više družili'

Nova sezona omiljenog showa 'Ljubav je na selu' kreće u ponedjeljak, 3. studenog na RTL-u i 24 sata prije na platformi Voyo, a gledatelji će moći pratiti simpatične farmere u potrazi za srodnom dušom. Stoga smo se prisjetili naše voditeljice Anite Martinović i njezinog djetinjstva na selu.

RTL.hr
25.10.2025 12:00

Novu sezonu 'Ljubav je na selu' pratite od ponedjeljka, 3. studenoga na RTL-u i 24 sata prije na platformi Voyo!

Anita Martinović Ljubav je na selu
Ljubav je na selu

Kraljica špice stiže u 'Ljubav je na selu': 'U mirovini sam, ali nisam mirna - ni duhom ni tijelom'

