'Prijateljstvo i dalje traje': Brankica objavila fotografije s druženja s Irenom, spojila ih 'Ljubav je na selu'

Inače, Irena je nedavno za RTL.hr progovorila o razvodu od supruga Fonda. Naime, doznala je da on ima drugu ženu. "Feštu povodom razvoda imam svaki dan s Bahrom i Ines koja su mi velika podrška i svaki dan me zovu. Bahrica me nasmijava, a Ines ima milijun planova za naša putovanja", ispričala je.