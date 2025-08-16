Prijateljstvo iz 'Ljubav je na selu': Ruža i Marija uživaju na moru nakon druženja s Ilijom

Ruža i Marija iz 'Ljubav je na selu' sprijateljile su se zahvaljujući showu, a nedavno su zajedno posjetile farmera Iliju kod kojeg su bile kandidatkinje u 17. sezoni. "Ilija nas je lijepo ugostio i spremio nam pitu", ispričala je Marija za RTL.hr. Otkrila je i da nakon kratkog druženja kod Ilije ona i Ruža idu na more.

Ruža, Ilija i Marija, Ljubav je na selu

Nakon kratkog druženja Ruža i Marija su otišle na more, a otkrile su na društvenim mrežama da uživaju u mjestu Jezera nedaleko od Šibenika.

Ruža i Marija, Ljubav je na selu

Ruža je snimila selfie uz more, a podijelila je i Marijinu fotografiju. "Dama u haljini", poručila je.

