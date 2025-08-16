Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Život na vagi FON Farma Brak na prvu Sjene prošlosti Ljubav je na selu Večera za 5 RTL Danas RTL Direkt Uzlet gavrana
TV raspored Extra video
Obiteljske tajne Sjene prošlosti Superstar Ljubav je na selu Život na vagi RTL Danas RTL Direkt Stanje nacije
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Ljubav je na selu

Prijateljstvo iz 'Ljubav je na selu': Ruža i Marija uživaju na moru nakon druženja s Ilijom

Ruža i Marija uživaju zajedno na moru

RTL.hr
16.08.2025 16:00

Ruža i Marija iz 'Ljubav je na selu' sprijateljile su se zahvaljujući showu, a nedavno su zajedno posjetile farmera Iliju kod kojeg su bile kandidatkinje u 17. sezoni. "Ilija nas je lijepo ugostio i spremio nam pitu", ispričala je Marija za RTL.hr. Otkrila je i da nakon kratkog druženja kod Ilije ona i Ruža idu na more. 

Ruža, Ilija i Marija, Ljubav je na selu
Ruža, Ilija i Marija, Ljubav je na selu FOTO: Privatni album

Nakon kratkog druženja Ruža i Marija su otišle na more, a otkrile su na društvenim mrežama da uživaju u mjestu Jezera nedaleko od Šibenika. 

Ruža i Marija, Ljubav je na selu
Ruža i Marija, Ljubav je na selu FOTO: Facebook

Ruža je snimila selfie uz more, a podijelila je i Marijinu fotografiju. "Dama u haljini", poručila je.

Propuštene epizode nove sezone 'Ljubav je na selu' pogledajte na platformi Voyo!

POGLEDAJTE EPIZODU PODCASTA 'SPILL THE TEA' S ANITOM MARTINOVIĆ:

ruža marija ljubav je na selu
Ljubav je na selu

Farmeri 18. sezone 'Ljubav je na selu' otkrili je što im je važno kod žena: 'Ne volim da mi netko mulja, a dogovor kuću gradi'

Ljubav je na selu

Sjećate se Nikole iz 'Ljubav je na selu'? On i brat su tražili srodnu dušu, a sad živi obiteljsku idilu i ima dvije kćeri

Moglo bi te zanimati

Okupio se veseli trio iz 'Ljubav je na selu': Ovako je Ilija dočekao Ružu i Mariju u svom domu

Ruža iz 'Ljubav je na selu' uvijek je u pokretu, a otkrila je gdje sada putuje

Ruža iz 'Ljubav je na selu' oduševila pratitelje fotografijama: 'Ilija bi bio prezadovoljan'

Marija iz 'Ljubav je na selu' oduševljena Ružom i Švedskom: 'Super je domaćin, ima lijepo imanje'

Ekipa iz 'Ljubav je na selu' stigla k Ruži u Švedsku, ona otkrila: 'Poželjet će ostati ovdje'

Ruža za RTL.hr otkrila da joj u Švedsku stiže ekipa iz 'Ljubav je na selu': 'Bit će im zanimljivo'