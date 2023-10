Rade svoje dame 'spasio' od ispadanja, a Mijo tješio uplakanu Katicu: 'Imam osjećaj kao da smetam'

Ivanu je zasmetalo što je Samanta iza podneva još uvijek u krevetu pa ju je odlučio probuditi i ljutito joj kazao kako je čekao da im očisti ribu za ručak, a njoj se to nije ni najmanje svidjelo.

''Ja se osjećam sigurno, bez obzira na konkurenciju'', poručila je Smilja koja se od ranog jutra primila kuhanja, no ipak je s Rivom prokomentirala kako je Branko možda doveo Ružicu da joj malo napakosti.

''Ja se tu ne osjećam ugodno. Nešto me tu čini nervoznom, osjećam da tu ne pripadam'', poručila je Jadranka.

''Ja jedina volim motore'', odmah se posla primila Katica, dok su se Brankica i Ksenija u početku malo držale po strani. No Ksenija se ipak odlučila popeti na njega, a nije trebalo dugo da ga isproba i Brankica, kojoj se pridružio i farmer nježno je obgrlivši.

''Klara je sigurna u sebe da je njezina vizualna pojava broj jedan, Lena misli da su to kulinarske sposobnosti, a ja se više malo držim mog intelekta, zrelosti i životnog iskustva''.

''Voljela bih da sam njegova cura i da me vozi na motoru... Da me drži čvrsto'', Katica je poručila.

''Ja neću to odraditi, ovo je za mene sprdnja... Neću to ruganje'', usprotivila se Jadranka, koja se zatim i povukla u kuću.

Branko je za svoje dame pripremio modnu reviju, a one su pred njim prošetale u gumenim čizmama i s motikom u ruci.

''Malo sam pretjerao, ali vratit ću se ja u normalu. Obećajem, od sutra ide novi Rado'', priznao je pa komentirao novu gošću: ''Mogu ti reći, ako sam nešto lijepo doživio u 'Ljubav je na selu', to sam doživio iza predstavljanja i prvog doživljaja s Amrom''.

Farmer Mijo uživao je u popodnevnom odmoru, a Brankica je iskoristila priliku da provede malo vremena s njim i da ga poljubi. Katica je zatim odlučila pomoći Kseniji u kuhinji, no ona ju je zamolila da se ne miješa, a podržala ju je i Brankica, što je Katicu povrijedilo.

''Imam osjećaj kao da smetam'', poručila je Katica i rasplakala se, ''Brankica je kao zmija na mene praktički se izderala da se ja uvijek guram, i to je mene povrijedilo''.

Mijo ju je utješio, a ona ga je zahvalno grlila.

Ante je svoje dame vozio do vinograd, a tijekom puta zasmetala su mu stalna Lenina pitanja.

Najviše problema s rezanjem grana vinove loze imala je Klara, no nju to nije previše brinulo: ''Ante voli da je to izazov. Ante misli više očima nego mozgom''.

