Radoslav dobio dovoljno pisama: 'Ako ostanem u showu, onda riskiram sve'

Došao je trenutak da farmeri saznaju tko je dobio dovoljno pisama da prođe dalje u 'Ljubav je na selu'.

"Ja imam osjećaj da se vidimo zadnji put. Ako ostanem u showu, neće biti većeg showa, onda riskiram sve", rekao je Radoslav Aniti.

Obećao je da neće biti glazbenika koji neće biti kod njega na imanju. Priznao je voditeljici Aniti Martinović da krije emotivnog čovjeka i da je sretan čovjek onaj koji ima obitelj, a da je on nema. Ispričao je da je na prvu nepristupačan zbog žena koje su ga povrijedile i rata koji je prošao.

"Svi moji prijatelji i poznanici znaju tko sam ja", istaknuo je.

Radoslav je na njegovu sreću dobio puno pisama, a Branko je komentirao da je to zato što: "Žene ne vole raditi, no vole eure i more". Radoslav je primio dovoljno pisama da prođe dalje. Anita je pročitala pismo koje je mu je poslala Slađana, a on je potom s ostalim farmerima analizirao grudi žene koja mu se javila.

