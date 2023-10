Radoslav i Irena riješili nesuglasice: 'Ono je čovjek u kojeg bi se sve žene zaljubile'

Radoslav je izveo Irenu i pitao je ima li mu što reći ili ga što pitati. "Jučer kad mi je pozlilo, vidjela se tvoja druga strana. Znači, vidjela se ta tvoja dobrota, ta svoja pažnja. To me stvarno šokiralo. Em me je srce primilo, em me je taj šok šokirao", rekla je Irena.

"Takav sam ti ja", istaknuo je Radoslav. "Možeš li takav stalno biti?", pitala je Irena. "Malo mi je neugodno što sam tako odglumila, ali nisam ga mogla više slušati i zato sam to napravila", priznala je ona.

"Osim toga, imaš li ti meni još što zamjeriti?", pitao je Radoslav. "Ne volim da me se ponižava, da me se vrijeđa. Ti si ovakva, onakva", rekla mu je Irena.

"Stani malo. Zar ti misliš da ja to tako mislim kako ti to sada govoriš? Upoznala si me sinoć u onih 10 minuta", istaknuo je Radoslav. "Ono si bio drugi ti. Ono je čovjek u kojeg bi se sve žene zaljubile", rekla je Irena.

"Onakav sam ti ja", komentirao je Radoslav. Irenu je zanimalo zašto nije takav od početka. "Zato što sam imao neki cilj. Ja tebe nikad nisam otpisao", zaključio je on.

Show 'Ljubav je na selu' gledajte na RTL-u i platformi Voyo!

POGLEDAJTE BONUS VIDEO IZ 'LJUBAV JE NA SELU':