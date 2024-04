Radoslav iz 'Ljubav je na selu' pokazao nježnu stranu s unučicom: 'Koga ti najviše voliš?'

Radoslav Biskupović iz ' Ljubav je na selu' slovi kao čovjek od kamena kojega je teško slomiti. Da je vrlo strog, pokazao je u emisiji, gdje su sve kandidatkinje zaključile kako Rade nije muškarac za njih. Pobjegle su od njega, a on im to, izgleda, nije zamjerio. Nakon showa neko je vrijeme bio s Victorijom, ali i to je puklo.

Košaricu joj je napunio slatkišima.

Radoslav je bio oduševljen nakon sudjelovanja u emisiji iako nije pronašao pravu ljubav. No, iskustvo je, kaže, bilo neprocjenjivo.

"Najljepše mi je ipak bilo to što sam sav svoj honorar, sve svoje dnevnice i putne troškove dao tamo gdje treba, u humanitarne svrhe. To mi je bilo najveće zadovoljstvo. A drugo mi je zadovoljstvo bilo u ovom showu, to što sam upoznao vas koji radite iza kamere. Mnogi ljudi ne znaju kakav je ovo posao. To mi je nešto najljepše – što sam upoznao mnogo divnih ljudi. I upoznao sam Antu s Pelješca i još neke dobre ljude. A ima i među ostalim farmerima i njihovim djevojkama mnogo ljudi s kojima ne bih želio imati više veze", zaključio je nedavno za RTL.hr.

