Radoslav je poveo kandidatkinje u izlazak nakon kritika pa zaspao: 'Preumoran je'

Suzana je rekla da se one tri osjećaju zapostavljene. "Nema te da popričamo. Kako da ti onda nas privučeš nečime i neke osjećaje uspostavimo prema tebi ako nisi kraj nas?", objasnila je.

"Radoslav samo Irenu grli i to je uvijek tako", komentirala je Ines. Irena je pitala Radoslava zašto od prvog dana viče na nju.

"On je po cijele dane na poslu pa mi malo pospremamo, slažemo, pijemo kavu, pričamo i idemo spavati", ispričala je Irena. "Radoslava nikad nema doma. Ujutro kad se probudimo, pijemo same kavu, popodne kad ručamo opet nema Radoslava. Navečer ga tu i tamo vidimo. Ustvari imamo sve, ali nemamo glavnoga", rekla je Ines.

Radoslav je poveo kandidatkinje u izlazak. "Naručili smo piće, krenuli smo ovako razgovarati o večeri i što se dogodilo? Naš Radoslav je zaspao", ispričala je Ines.

"Rade je preumoran. On kad si sjedne, gotov je. On samo zaspi. Možeš oko njega skakati, lupati, sve, on će spavati", rekla je Irena. Kandidatkinje su ga pustile da si malo odspava.