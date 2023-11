Radoslav na putovanje vodi Irenu, a kod Miroslava stigla Gabrijela: 'Napokon smo skupa!'

Lena je odlučila otići s farme, nakon još jedne rasprave s Antom, no prije odlaska kazala mu je sve što joj leži na duši.

''Doviđenja, hvala! Doma smo same. Da sam htjela biti sama, ne bih došla ovdje. Sa mnom nisi ni tri riječi progovorio. Sa mnom ne komuniciraš'', kazala je farmeru, koji joj se ispričao, no njoj to nije bilo dovoljno pa se s njim nije ni pozdravila, ''Ni ruku ne zaslužuješ''

''Nek' se oni kolju, a ja uživam u pogledu'', poručila je Victoria.