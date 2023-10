Radoslav podučio kandidatkinje redu u kući, one razočarane: 'Pogodilo me'

"On voli mlađe. Znači, Suzana je tu. On se čuva za Suzanu", rekla je Irena. Počele su komentirati i rađanje djece, a Ines je otkrila da planira posvojiti dijete u bližoj budućnosti.

Irena je rekla da to nije htio jer je Suzana gore iznad njih. "Ako je odbio zbog mene, trebalo bi mi biti drago", komentirala je Suzana.

"Radoslavu sam rekla da dođe u krevet jer ga je jako kičma boljela", dodala je. "To što ga je Irena zvala u krevet, nije moj problem. Bože moj, tko voli, nek izvoli", istaknula je Suzana.

Nije bio baš zadovoljan stanjem u kući. "Kad sam se vratio iz restorana, imao sam što vidjeti. U kući polunečisto i ostavljeno na stolovima", rekao je. Prvo je otišao u Ireninu sobu i prigovorio joj da nije složila krevet te ju je pitao je li ona žena i dama.

"Pogodilo me. Viče na svaku sitnicu", istaknula je Irena. "Najviše me šokiralo kad sam došao kod Irene jer sam znao da je ona pedantna", požalio se Radoslav. Irena mu je rekla da pregleda i Inesinu i Suzaninu sobu, a on je rekao da će sve pregledati. Opomenuo je Irenu da cipele nikad ne stoje u spavaćoj sobi.

Potom je došla na red provjera Ines i njezine urednosti. "Ovo u mojoj kući ne postoji", istaknuo je. "Ines me počela totalno razočaravati. Neuredna skroz", dodao je.

"Mislim da to manje-više radi da bi mene isprovocirao pa da vidi kako bih ja reagirala na neke stvari", komentirala je Ines situaciju. Farmer je od nje tražio da posloži odjeću u ormar i iznese cipele u hodnik.