Radoslav prihvatio Irenu i rasplakao izbacivanjem Slađu: 'Zašto baš ja? Ne prihvaćam'

"Tko te ne bi primio?", odgovorio joj je.

To se nije svidjelo Slađi. "On sad misli smuvati Irenu. To je bila ta priča pošto je ona mlada i naivna, ne znam koliko ima djevojka godina, ali ja sam za nju top riba, diva", komentirala je.

Bila je iznenađena i jer je Radoslav morao izbaciti dvije djevojke zbog Irene. Izbacio je Katu, a onda odlučio da će Slađanu.