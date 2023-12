Radoslav za RTL.hr o lijepim trenucima u 'Ljubav je na selu': 'To mi je bilo najveće zadovoljstvo'

Radoslav Biskupović iznenadio je u finalnoj emisiji 'Ljubav je na selu' kada je zaprosio Victoriju Memić pred svima, a za RTL.hr je progovorio o sudjelovanju u najdugovječnijem reality showu u Hrvata.

Koji su ti trenuci bili najljepši 'Ljubav je na selu'?

Više njih mi je bilo najljepše.. Ali ono najljepše mi je ipak bilo to što sam sav svoj honorar, sve svoje dnevnice i putne troškove dao tamo gdje treba, u humanitarne svrhe. To mi je bilo najveće zadovoljstvo. A drugo mi je zadovoljstvo bilo u ovom showu, to što sam upoznao vas koji radite iza kamere. Mnogi ljudi ne znaju kakav je ovo posao. To mi je nešto najljepše – što sam upoznao mnogo divnih ljudi. I upoznao sam Antu s Pelješca i još neke dobre ljude. A ima i među ostalim farmerima i njihovim djevojkama mnogo ljudi s kojima ne bih želio imati više veze.

Bi li preporučio ljudima da se prijave u emisiju?

Molim sve slobodne ljude da se prijave u ovu emisiju. Prijavite se u 'Ljubav je na selu', imate jedno dobro iskustvo. Gledatelji moraju shvatiti da je ovo show. Oni koji komentiraju lošim komentarima, ako mogu da se suzdrže tih loših komentara jer kako mogu komentirati čovjeka, a ne poznaju ga. Nemojte pisati svašta. Ne poznajete me.

