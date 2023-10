Radoslav zaključao vrata i ostavio djevojke vani: 'Stvari ćete dobiti sutra'

Radoslav je računao da su kandidatkinje kod kuće, ali njih nije bilo. "Nema nigdje nikoga. Ne znam što je. Ja bih trebao prvi znati gdje su jer odgovaram za njih", ispričao je farmer.

Dok se on pitao gdje su Irena, Ines i Suzana, one su bile u izlasku u Splitu. "Djevojke i ja smo odlučile otići do grada iz razloga što nam je ovdje dosadno. Nemamo televizije, nemamo glazbe", ispričala je Ines.

"Moja sestrična, moja obitelj je tu, tu ljetuju. Poklopio se neki obiteljski problem kod nje, međutim, ona je došla tu, pokupila nas. Cure su se malo zabavile, ona i ja smo pričale", rekla je Suzana.