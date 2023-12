Radoslav zaprosio Victoriju, a nitko ne vjeruje u njihovu ljubav! 'Mislim da je igračica'

Farmer Radoslav Biskupović i njegove kandidatkinje pogledali su sa svima okupljenjima trenutke s njegovog imanja. Voditeljica Anita Martinović komentirala je kako je pobjegao za drugi stol.

"Ne bih ni ja na tvom mjestu baš imala hrabrosti", istaknula je Anita.

"Ja sam taj Radoslav Biskupović", rekao je on nakon odgledanih prizora s njegovog imanja. "On radi te scene da prikaže da je on kralj", komentirala je Amra.